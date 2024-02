Ricariche fast di Ewiva a 0,60: “Ottimo prezzo”

Ricariche ad alta potenza di Ewiva a 0,60 euro al kWh in una stazione di Padova: “Tariffa vantaggiosa”, ci scrive Matteo, il lettore che ce la segnala. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricariche fast di Ewiva a 0,60, una segnalazione da Padova

“ V olevo segnalarvi una notifica pop-up che mi è arrivata dall’app di ricarica Recharge Around riguardante una tariffa vantaggiosa per le colonnine fast di Ewiva. Vi allego gli screenshot. Sperando che la cosa possa far piacere a qualcuno 😊 0,60 euro/kWh non è male senza alcun tipo di abbonamento. Vi auguro una buona giornata e grazie come sempre per il vostro lavoro. Cordialmente “ . Matteo Agostini

La tariffa è super-conveniente, ma qualcosa ci sfugge…

Risposta. Effettivamente si tratta di una tariffa molto competitiva. Abbiamo chiesto lumi direttamante a Ewiva, otttenendo una risposta che non chiarisce molto: "Per problemi con l'app o con la card, il nostro suggerimento è quello di contattare il servizio clienti del MSP che stai utilizzando per ricaricare". Per la cronaca MSP sta per Mobility Service Provider. A questo punto possiamo fare solo delle constatazioni e delle ipotesi. La stazione in questione dispone di due CCS Combo 2 da 300 kW e di una CHAdeMO da 62 kW. Per le due CCS, di gran lunga le pi il prezzo segnalato dalla app di Enel X (il principale MSP in Italia) è tuttora di 0,99 euro al kW. Può essere che con la app di Repower, Recharge Around, si ottenga uno sconto così importante, quasi del 40%? Tutto può essere, anche se ci suona strano, visto che Enel X è socia al 50% della rete Ewiva (l'altro partner è Volkswagen Group). Probabilmente c'è qualcosa che ci sfugge e saremo grati a chi tra i lettori ci vorrà illuminare.