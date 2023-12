Ricaricare in Croazia costa la metà: perché?

Ricaricare in Croazia costa la metà che in Italia, perché? È la domanda che pone Euro, un lettore che in Croazia viaggia spesso con la sua BMW ibrida plug-in. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricaricare in Croazia costa la metà: guardate le fatture…

“Possiedo da oltre 6 anni una BMW 225XE plug-in, con cui ho percorso oltre 90.000 Km. Essendo il primo modello, ha una batteria di poco più di 7 kWh. Con questo tipo di vettura non posso avere grande esperienza di ricarica, però mi è capitato, non molto frequentemente, di ricaricare nelle colonnine pubbliche. E, vista anche la scarsa capacità della batteria, non ho mai attivato abbonamenti. Vorrei segnalare come la mobilità elettrica sia molto penalizzata dai costi di ricarica. Mi capita di viaggiare di frequente in Croazia e ogni tanto ricaricare nelle colonnine pubbliche. Faccio presente che da circa 4 anni tutte le aree di sosta autostradale di quel paese sono fornite di colonnine, mentre sui paesi c’è ancora abbastanza da fare. Ritornando ai costi, Vi allego due fatture, una di Enel X e l’altra di Elen (la corrispondente croata di Enel X): potete vedere che differenza, da noi circa il doppio. Grazie per i vostri servizi sempre precisi e puntuali“. Euro Maccari

Siamo tra i più cari d’Europa, triste primato

Risposta. Il problema non è solo il confronto con la Croazia, è il confronto con quasi tutti i Paesi europei. Anzitutto a causa di un costo dell’energia decisamente superiore da noi. Ad agosto abbiamo pubblicato i risultati di un’indagine realizzata da una società irlandese specializzata, Switcher, sui costi della ricarica domestica in tutti i Paesi europei. Abbiamo l’onore di essere il quarto mercato più caro in assoluto. Peggio di noi fanno solo Danimarca, Belgio e Repubblica Ceca. La Croazia è invece nella pattuglia dei Paesi più economici, al 12° posto, con costi che sono meno della metà rispetto all’Italia. Tutto l’Est, in genere, ha prezzo molto più bassi, ma anche in Paesi come la Francia (col nucleare) l’energia costa molto meno. Se dalla ricarica a casa passiamo a quella pubblica, vediamo che la situazione addirittura peggiora, soprattutto dopo gli aumenti praticati quest’anno dalle principali società. È triste, ma è così.