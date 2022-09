Ricaricare è complicato, sono tornato alla plug-in

Ricaricare è complicato, George si è stufato ed è tornato indietro a una plug-in. Mauro invece lamenta il mal funzionamento delle Be Charge di Riccione. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che email vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ricaricare è complicato, tra abbonamenti, app e regole diverse in ogni Paese

“Come già scritto, io sono uno di quelli che è tornato indietro, ma non totalmente. Dopo una Mercedes Full Electric (non si avvicinava minimamente al chilometraggio dichiarato), ho preso una Plug In. La vettura mi piace e mi soddisfa, ma ci sono un sacco di problemi. Viaggi per l’Europa, che vuole che entro il 2035 che non siano più prodotte vetture endotermiche. E ti ritrovi a pensare che questi burocrati non hanno la minima idea di quel che fanno. In ogni Paese in cui metti piede, pardon gomme, hai regole diverse, per trovare le colonnine sparse nei posti più insensati. E hai bisogno di abbonamenti e app diversi. Spero che almeno voi riusciate a far sentire la voce degli utenti. Possibile che questi esseri che ci legiferano non siano in grado di far funzionare il cervello? Non sono un politico, ma un utente della strada, nel mio piccolo farei poche precise regole.

1) mettere le colonnine in posti visibili e segnalati, magari con un colore comune per tutti i paesi membri, indipendentemente dal paese.

2) possibile che per ogni compagnia debba avere un abbonamento? Non è possibile come dal distributore avere una carta di credito valida?“. George Vendrame.

A Riccione le Be Charge troppo spesso fuori servizio, ti tocca mendicare in un hotel…

“Vorrei raccontarvi quel che succede a Riccione, dove ho trascorso le ferie anche quest’estate. Fino a un annetto fa c’erano delle vecchie ricariche Enel X in AC, lente ma funzionanti. Poi (l’avete scritto anche voi) è arrivata Be Charge e le colonnine Enel X sono state disattivate, chissà perché, togliendo la possibilità di una duplice scelta. Il fatto è che le Be Charge (vedi quella comodissima nel piazzale della Stazione, lato mare) sono spesso fuori servizio. Il call center, gentilissimo, risponde che non sa quando verranno riattivate. Morale della favola. Per ricaricare ho dovuto più volte chiedere aiuto a un hotel munito di wall-box per i clienti (ne ho individuati almeno tre). O spostarmi a Misano, dove c’è una EVA+ da 50 kW nel parcheggio del Conad). Possibile che una grande località turistica versi in queste condizioni? Che ne dicono i tanti turisti stranieriche arrivano da noi con l’auto elettrica?“. Sauro T.

Ricaricare è complicato? Servono colonnine che funzionino e pagamenti più facili

Risposta. Sul caso di Riccione ribadiamo quanto detto più volte: in Italia non è che manchino le colonnine, il problema è che ce ne sono troppe fuori servizio. E i tempi di rimessa in funzione sono lunghi, a causa di un’assistenza che evidentemente non è andata di pari passo col ritmo delle installazioni. Quanto al tema della complessità di trovare e accedere a una ricarica, è vero quel che scrive George: al momento è ancora tutto troppo complicato. Al punto da spaventare molti potenziali clienti, che rinunciano all’elettrica proprio per timori sulla difficoltà di ricaricare. Le app hanno i loro vantaggi, tra cui quello di individuare le ricariche in zona quando viaggi, dirti se sono libere e che potenze hanno. Ma devono darti accesso in tutt’Europa, così come dev’essere consentita la possibilità di pagare con carta di credito. E la UE dovrebbe adoperarsi per diffondere il più possibile la ricarica plug&play, disponibile da tempo sulle Tesla nei Supercharger e ora con altre marche. Non serve né app, né card: il connettore della colonnina “riconosce” il bocchettone dell’auto e provvede in automatico ad addebitare il costo della ricarica.