Ricaricare a casa, servono autorizzazioni? Vediamo…

Occhio ai nuovi edifici. In alcuni casi la predisposizione all’allaccio per l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica è obbligatoria per l’ottenimento del titolo abilitativo edilizio. Lo è in particolare, nei Comuni che abbiano adeguato il regolamento edilizio secondo le ultime prescrizioni normative del 2020, per questi immobili:

gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq

per gli edifici a uso residenziale con almeno 10 unità abitative.

Tali infrastrutture di ricarica devono permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto. E, per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% del totale.