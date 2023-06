Ricarica troppo lenta per Toyota bZ4X

Ricarica troppo lenta per la Toyota bZ4X. Non c’è pace per il primo modello elettrico della marca giapponese, con un altro report a evidenziarne un limite.

Ricarica troppo lenta per Toyota: “Tempi strazianti…”

Un giornalista di Business Insider ha guidato il SUV elettrico giapponese da New York a Washington DC, andata e ritorno, circa 750 km. Con tempi frustranti: su nove ore di viaggio, tre sono stati richiesti dalle soste alle colonnine, a causa di una potenza di ricarica troppo contenuta. “Ho imparato a mie spese che a volte devi scegliere tra stare al caldo o massimizzare l’autonomia“, ha scritto indispettito il giornalista. Facendo riferimento al mancato utilizzo dell’aria condizionata per contenere i consumi. Risultato: un viaggio che con un’auto a benzina sarebbe stato “normale”, con la bZ4X ha richiesto tempi inattesi. “Durante il mio viaggio, l’auto non si è mai avvicinata ai 100 kW, il che comporta tempi di ricarica strazianti“, lamenta l’inviato di Business Insider. Sulla strada per la capitale il giornalista ha fatto una prima sosta in una stazione di Electrify America, con la batteria scesa al 37%.

“Soste troppo lunghe rispetto a Tesla e Hyundai”

L’idea era di aggiungere abbastanza kWh da coprire il resto del percorso. Ma solo arrivare al 74% ha richiesto 45 minuti di attesa: “Non esattamente qualcosa che vuoi fare di notte quando hai ancora ore di guida davanti a te“. È andata ancora peggio al ritorno: il giornalista ha fatto tappa in una stazione EVgo con il 6% di batteria. In questo caso la Toyota non è mai andata oltre i 50 kW di potenza e arrivare all’80% ha richiesto un’ora e 15 minuti. In un’altra stazione EVgo, in un parcheggio, il giornalista ha avuto la migliore sessione di ricarica: dal 3 al 77% in un’ora. Con una sorpresa positiva: l’app di EVgo gli ha fornito il QR code con il quale almeno uscire dal parcheggio senza pagare la sosta. Esperienze ben diverse erano state fatte con auto della concorrenza. Tesla e Hyundai, secondo il giornalista, ricaricano molto più rapidamente: “lI tempo necessario per trovare un bagno e prendere un po’ di carne essiccata“. E i modelli di questi e di altri marchi, a parità di prezzo, superano ampiamente l’autonomia della prima Toyota EV.