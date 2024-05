Ricarica a un MW: è il killer dei camion all’idrogeno

Il killer dell’idrogeno anche per i veicoli pesanti è la ricarica a un MW: il Megawatt Charging System (MCS). Le implementazioni commerciali di MCS, che gli esperti del settore definiscono un punto di svolta per i camion elettrici, dovrebbero iniziare entro fine anno, una volta completata la standardizzazione.

MCS è il nuovo sistema di ricarica per camion capace di erogare una potenza di un MW. Quindi di fare il pieno a batterie da alcune centinaia di kWh in poco più di mezz’ora. Questo significa che con una sola sosta, in corrispondenza con l’obbligo di legge europeo (45 minuti di stop ogni 4,5 ore di guida) un camion a batteria potrebbe percorrere i canonici 1.000 km giornalieri.

L’hanno sperimentato Mercedes Benz e Scania, con Siemens e ABB

Negli ultimi mesi hanno sperimentato con successo la tecnologia MCS costruttori di camion come Mercedes Benz e Scania, e produttori di stazioni di ricarica come Siemens e ABB.

Siemens Smart Infrastructure ha effettuato il 29 aprile la sua prima ricarica da un MW, in un progetto pilota utilizzando un prototipo di stazione di ricarica Siemens MCS e “un prototipo di eTruck a lungo raggio di un OEM affermato”. Si tratta probabilmente di Mercedes-Benz Trucks che il giorno successivo ha annunciato di aver caricato con successo un prototipo dell’eActros 600 presso una stazione di ricarica MCS nel centro di sviluppo e test dell’azienda a Wörth am Rhein, in Germania

Siemens ha introdotto un prototipo del sistema di ricarica Megawatt SICHARGE, costituito da più armadi di alimentazione SICHARGE UC150, una matrice di commutazione e un distributore MCS personalizzato. La matrice di commutazione raggruppa la potenza in uscita dalle stazioni di ricarica e, a seconda delle esigenze, la dirige al distributore MCS.

Siemens afferma che una potenza di ricarica di un MW potrebbe consentire di caricare la batteria di un tipico camion elettrico dal 20 all’80% in circa 30 minuti.

Con la ricarica a un MW i camion elettrici come quelli a gasolio

Markus Mildner, CEO eMobility, Siemens Smart Infrastructure: «Soprattutto nel trasporto a lunga distanza, i camion e gli autobus elettrici avranno bisogno di un MCS veloce durante la pausa di guida prescritta dalla legge. Per garantire la distribuzione a livello nazionale, è necessario soddisfare diversi requisiti, anche da parte del governo. Tuttavia, il successo del test ci porta un grande passo avanti dal punto di vista tecnologico».

Si prevede che l’eActros 600 con batteria da 600 kWh e 500 km di autonomia entrerà in produzione in serie entro la fine del 2024. Oltre alla ricarica CCS fino a 400 kW, l’eActros 600 consentirà la ricarica MCS fino a 1.000 kilowatt.

Circa il 60% dei viaggi a lunga percorrenza dei clienti Mercedes-Benz Trucks in Europa sono inferiori a 500 km.

Anche Scania ha installato e testato con successo un sistema pilota di ricarica Megawatt di ABB E-mobility. Scania considera il test, effettuato nell’autunno dello scorso anno, un primo passo importante verso un sistema futuro, che porterà all’implementazione progressiva di caricabatterie MCS ad alta potenza, a partire dai livelli attuali di 1.500 A e poi alla fine fornendo l’intera portata MCS fino a 3.000 amp.

Scania e ABB E-mobility sono state entrambe determinanti nello sviluppo di MCS in collaborazione con CharIN.

Se tutto andrà come pare non i camion elettrici a batteria avranno le stesse prestazioni di quelli a gasolio e non avrà più alcun senso ipotizzare l’introduzione della ben più complessa tecnologia dell’idrogeno verde.

