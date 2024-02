Ricarica a 17 centesimi: “Veni, vidi, vici”

«Ci sono stato, ho testato la ricarica a 17 centesimi a kWh, ci tornerò»: Luca, un lettore, ha provato la colonnina dei sogni di Borgo d’Ale e conferma in toto quello che abbiamo scritto sull’ìmpianto di ricarica della Soland, il più conveniente d’Italia. Parafrasando Giulio Cesare potrebbe dire: «Veni, vidi, vici»

Aveva letto i nostri articoli e domenica, viaggiando verso una località sciistica della Val d’Aosta, ha deciso di sperimentare personalmente l’esperienza della ricarica “low cost” in provincia di Vercelli. «Facilissima da raggiungere dall’autostrada, e esattamente come ci si aspetta» commenta. La potenza totale è 120KW in DC, che viene divisa tra le due ricariche. Quindi se le auto collegate sono due ciascuna riceve 60KW. «L’utilizzo è semplicissimo via app e con carta credito. L’App THOR funziona molto bene ed è veloce».

Un poster fornisce tutte le istruzioni per l’uso, a partire dall’attivazione tramite QRcode per chi non ha già scaricato la webapp della piattaforna THOR adottata dal gestore Semm by Iscat.

Raggiungerla, dice ancora Luca, «richiede solo una piccola deviazione dal percorso». Tanto che l’ha utilizzata anche nel viaggio di ritorno. E «quando passero’ da quelle parti la usero’ ancora».

Facile da raggiungere, comoda da utilizzare

Nel passaggio di ritorno ha incontrato un altro automobilista elettrico, collegato con la sua Tesla. Verificando così che «i 120KW totali sono suddivisi tra le due porte».

Dal “collega” elettrico ha appreso anche dell’esistenza della app WROOM, «che riporta dei prezzi molto vantaggiosi (mediamente 44 centesimi in tutte le colonnine Enel x». Non l’ha ancora provata e chiede alla nostra comunità se qualcuno la conosce e l’ha già usata.

Innamorato della KIA EV& GTLine AWD

Da giugno scorso Luca guida una KIA EV6 GTLine AWD («fantastica auto, ne sono contentissimo») con la quale ha già percorso 30.000 km. La ricarica prevalentemente a casa dove dispone di impianto fotovoltaico e wallbox (autoinstallata) da 7KW. «Per il resto utilizzo le colonnine fast che trovo in giro e che uso con la KIA card che mi hanno dato con l’auto».

Della sua KIA dice di essere «soddisfatto al 100%». Sia per autonomia che per comodità delle funzionalità. «La carica veloce è TOP per uno come me che viaggio molto. Anche se alla fine la uso solo qualche volta. Nella maggior parte delle ricariche, come dicevo, uso la colonnina da casa (che spesso regolo su pochi KW) e altre colonnine o “destination charger” che trovo negli alberghi o ristoranti. Spesso le ricariche negli alberghi le trovo gratuite».

Grazie Luca e buon viaggio.

