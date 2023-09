Ribassi pazzi in Tesla, anche 25 mila euro

Ribassi pazzi in Tesla: Alessandro, un lettore, sollecita un commento sull’ultimo maxi-taglio, che riguarda i due modelli più costosi, Model S e X. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ribassi pazzi in Tesla: che ribassi per Model S e X

“Vorrei un vostro commento sul taglio prezzi di Tesla Model S e Model X. Per Model S Plaid addirittura di 25.000 euro….contando che il metallizzato non si paga più. Cordialità“. Alessandro Sassi

Elon Musk se ne frega…

Risposta. Il nostro commento è che Elon Musk e suoi se ne fregano. Se ne fregano delle regole non scritte dell’industria dell’auto, se ne fregano della concorrenza e, in un certo senso, anche dei loro clienti stessi. Da sempre i prezzi delle auto vengono maneggiati con cautela dai costruttori, con direzioni apposite guidate dai price manager. I fattori di cui tenere conto sono svariati: il costo industriale, ovvio, ma anche i listini della concorrenza e il valore dell’usato di riferimento. Tesla lavora con una mentalità più vicina all’elettronica di consumo: un prodotto non si vende come previsto? Dalla sera alla mattina si decide un bel taglio. E pazienza se chi ha appena comprato quell’auto col vecchio prezzo si sentirà preso in giro. Vediamo il caso del Model S: in effetti il prezzo della versione Plaid in un amen è passato da 134.470 euro a 109.990. Per la precisione 24.500 euro in meno, con cui ci potrebbe comprare un’altra auto, anche un Suv come la Renault Captur. Ricordiamo che a inizio anno Tesla ha tagliato due volte i prezzi di Model 3 e Y, portando la prima a 41.490 euro, quindi sotto i 40 mila con gli incentivi.