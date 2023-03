Tesla taglia ancora: Model 3 sotto i 40 mila euro

Tesla taglia ancora: il prezzo d’attacco del Model 3 scende a 41.490 euro e ora rientra nel tetto stabilito dal governo per fruire degli incentivi statali 2023.

Tesla taglia ancora: con il bonus siamo a 38.490 euro

Nuova sforbiciata dei listini della Casa di Elon Musk, dopo la prima riduzione annunciata a metà gennaio. Il Model 3 scende di altri 3.500 euro, nella versione con trazione posteriore e 491 km di autonomia. Rientrando così in zona incentivi e portando il prezzo reale a 38.490 euro, che scendono a 36.490 con rottamazione. Restano immutati i prezzi delle versioni Long Range e Performance, a 52.990 e 55.990, e fuori dai bonus statali. Ecco come Tesla spiega il nuovo ribasso: “Abbassando il prezzo di listino di Model 3 Rear-Wheel Drive per renderla idonea agli incentivi, ne aumentiamo l’accessibilità per chi desiderano acquistare una vera elettrica al 100%. Le precedenti versioni dell’incentivo hanno esaurito rapidamente il budget a disposizione. Dando ai nostri clienti un lasso di tempo molto ristretto per prendere una decisione, ordinare e ricevere il veicolo in consegna. Con la conseguenza che alcuni non hanno potuto godere dell’opportunità“.

Consegne immediate, entro marzo

È evidente che la salita produttiva dello stabilimento tedesco di Grunheide sta consentendo a Tesla di contenere i costi e anche i tempi di consegna. Nella nota che annuncia il taglio del prezzo della versione più economica del Model 3 si annuncia che la consegna per chi acquista ora avverrà entro marzo. Con disponibilità di colori limitata al nero pastello (con cerchi Aero da 18’’) e al bianco perla. Questo ulteriore taglio rende ancora più competitivo il modello Tesla che, tra le due auto di punta, faticava di più nelle vendite. Anche nei primi 2 mesi del 2023 il Model Y è stata l’auto elettrica più venduta in assoluto in Italia, con 1.263 immatricolazioni. Il Model 3 è solo nono con 222. Ora questo taglio cambia le carte in tavola. Basta scorrere il nostro Listino Interattivo per vedere che a questi prezzi non c’è concorrente che offra quasi 500 km di autonomia e 225 km/h di velocità di punta. Con un’accelerazione 0-100 km/h in 6,1 secondi.