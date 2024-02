Repower a 0,60 prezzo fisso: “Molto conveniente”

Recharge Around a 0,60 prezzo fisso: dopo la segnalazione su una ricarica in una Ewiva a questo prezzo, Flavio conferma che la chiave è la app di Repower: “Molto conveniente”. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Repower a 0,60: “In pratica non paghi l’abbonamento…”

“Ho letto con interesse la mail del vostro lettore che riportava una tariffa di 0,6 euro al kW su una stazione Ewiva da 300kW. Incuriosito da quanto riportato dal lettore e dalla vostra risposta, ho installato l’applicazione Repower Recharge Around. E ho verificato quali erano i costi per il rifornimento nelle stazioni di ricarica della mia zona (io abito vicino a Ivrea (To). Con grande sorpresa e contentezza ho visto che la tariffa di 0,6 euro al KW è applicata anche nella mia zona sia per le stazioni di ricarica da 22KW sia per quelle da 300KW. In pratica è la tariffa che con altri operatori si otterrebbe pagando però un abbonamento mensile di quasi 20 euro. Detto ciò, Repower diventerà il mio fornitore per le ricariche fuori casa, visto che mi consentirà di usufruire di una buona tariffa senza dover pagare abbonamenti. Speriamo solo che duri e che sia di sprone anche per altri operatori. Vi allego uno screenshot dove si vede la tariffa da 0,6 euro al KW su stazione da 300KW. Complimenti per l’ottimo servizio che fate per tutti noi elettrici“. Flavio Balasini

Prezzo ottimo, ma gli accordi tra operatori restano un mistero

Risposta. Questa delle tariffe di ricarica è una piccola jungla in cui si scopre di tutto. In questo caso succede che se io mi presento con una app o una card di Enel X in una ricarica ad alta potenza di Ewiva (azienda controllata al 50% dall’Enel) pago 0,99/kW. Ma se ripeto la stessa operazione con la app di un operatore svizzero come Repower ne pago 60 di centesimi, quasi il 45% in meno. Non c’è grande trasparenza negli accordi tra le varie aziende, ma in questo caso bisogna dire che la situazione è quanto meno sconcertante. Repower lavora in perdita? Non lo sappiamo, anche se facciamo fatica a crederlo. E comunque la su app a questo prezzo dà accesso alle reti dei maggiori operatori in Europa. L’unica cosa certa è che ai nostri lettori non sfugge nulla e questa è la vera forza di Vaielettrico.it.