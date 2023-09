Regime di maggior tutela da prorogare, dice l’Enel

Regime di maggior tutela nelle bollette dell’energia da prorogare, dice l’Enel per bocca del direttore Italia, Nicola Lanzetta. Il mercato libero può attendere.

Regime di maggior tutela: “Meglio evitare shock in questa fase”

Il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica può attendere, non è il momento giusto per farlo. Lo dice l’Enel stessa: “Pensare a una proroga del regime di maggior tutela sarebbe più che giusto“, ha spiegato Lanzetta, aggiungendo: “Non vale la pena prendersi un po’ di tempo affinché questo processo venga metabolizzato e compreso?“. Per il manager Enel è “giusto consentire di avere un cliente più consapevole della scelta. Ed evitare uno shock in questo momento in cui anche la questione dei prezzi è molto ballerina e probabilmente non è il momento migliore per passare al mercato libero”. Martedì è uscita un’indagine comparativa dell’Osservatorio Segugio.it, mettendo a confronto i prezzi del mercato libero con le tariffe a maggior tutela. Con un convenienza sempre più netta a favore della prima soluzione. Ma quanti italiani sono oggi in grado di fare questo tipo di comparazioni?

L’Arera prevede rincari nel prossimo trimestre, “ma non come nel 2022”

Sul fatto che si vada verso nuovi balzi nei prezzi concorda Stefano Besseghini, presidente dell’autorità pubblica Arera, che fissa le tariffe dei contratti in maggior tutela: “Un po’ di sussulto ci sarà, non sarà come l’anno scorso, ma inevitabilmente le oscillazioni che vediamo sul mercato si riflettono sul prossimo trimestre“. Besseghini ha aggiunto che “occorre ancora avere un approccio cauto e attento riguardo la situazione del sistema energetico. Stiamo vedendo un settore in evoluzione, che ha messo in campo iniziative di diversificazione, una flessibilità molto maggiore rispetto a prima“. Non ci sono più i prezzi record di un anno fa, ha insistito il n.1 di Arera, “ma allo stesso tempo “nessuno si illude di avere i livelli del 2019“. Per quanto riguarda il gas, invece, Besseghini avverte: “Dobbiamo restare attenti, anche se la situazione è decisamente migliore rispetto a quella dello scorso anno”.