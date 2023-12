Ray 7.7, nuovo look per l’App di sistema

Novità natalizie per lo scooter elettrico Ray 7.7, che in vista del nuovo anno aggiorna la sua connettività aggiungendo funzionalità alla propria App di sistema.

Approdato da un annetto in Italia con il suo carico di interessanti qualità, lo scooter spagnolo Ray 7.7 beneficia in questi giorni di un upgrade in termini di connettività.

La start up catalana Ray Electric Motors ha infatti annunciato alcune migliorie all’App RAY, con cui è possibile monitorare lo stato dello scooter tramite il proprio smartphone.

Un’App più ricca

Innanzitutto, nel menu principale è stata introdotta la nuova sezione “Configura il tuo RAY”. Tutte le impostazioni dello scooter sono disponibili in una sola schermata e con nuove funzionalità. Quattro i campi principali di cui si possono modificare alcuni parametri: Batteria e Ricarica, Allarme acustico, Modalità di trasporto, Localizzare.

Nel menu centrale, inoltre, ora appaiono tre nuove icone (Allarme, Modo Trasporto e Carica Programmate), che si attivano o si disattivano a seconda delle impostazioni configurate nel Ray.

Nuova anche la schermata di ricarica, ora resa più intuitiva. Qui è possibile visualizzare tutte le informazioni su tempi e modi della ricarica in atto delle batterie. Così da poter sapere, ad esempio, quando termina il “pieno” e quanta autonomia viene accumulata.

Nella sezione “Il mio garage”, infine, tra le impostazioni del profilo personale sono disponibili ulteriori informazioni sullo scooter, come il numero di telaio e il contachilometri (Odometro).

Ray 7.7, anche in Italia

Il primo scooter elettrico targato Ray – una sorta di simil 125 prestazionale – già da un po’ di tempo sta muovendo i suoi passi anche da noi, puntando su “numeri” non banali.

L’autonomia dichiarata (150 km nel ciclo misto) e la velocità di punta (125 km/h) sono dati molto interessanti guardando alla concorrenza.

In più, grazie al motore da 11 kW, il Ray 7.7 può andare in autostrada (e ricaricarsi anche alle colonnine), che per uno scooter elettrico di questo segmento è un plus non da poco.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –