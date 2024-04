Quota mensile Supercharger a 9,99 euro per i clienti non Tesla: la riduzione è di 3 euro al mese. Annunciata anche una nuova opzione di abbonamento annuale.

Quota mensile Supercharger giù di 3 euro (c’è anche l’annuale a 100)

Gli altri aumentano, Tesla continua a limare i prezzi delle offerte nei suoi caricatori ad alta potenza. Ecco le novità, come annunciate dall’ufficio comunicazione di Tesla Italia: “Dal 13 aprile abbiamo introdotto un modello di membership per tutti i clienti della rete Supercharger. I proprietari di veicoli elettrici possono accedere a tariffe di ricarica ridotte con un’iscrizione. I proprietari di Tesla sono automaticamente membri. A partire dal 18 aprile la quota mensile di adesione ai Supercharger a prezzo ridotto diminuirà dai precedenti 12,99 euro/mese a 9,99 euro/mese. Tesla introduce oggi anche una nuova opzione di abbonamento annuale al prezzo di 100 euro all’anno, con uno sconto del 16% rispetto all’abbonamento mensile. L’iscrizione annuale consente agli utenti dei Supercharger di accedere alle tariffe riservate ai membri”.

Se paghi per un anno hai le stesse tariffe di chi guida Tesla

In pratica, quindi, chi paga anticipatamente la quota di 100 euro all’anno gode della stessa tariffa dei proprietari di auto Tesla, molto conveniente. Diventando di fatto parte di una grande community, che si estende potenzialmente a tutti i proprietari di auto elettriche. Tesla Italia precisa che “tutti i proprietari di veicoli elettrici avranno a disposizione diverse convenienti opzioni tra cui scegliere. La ricarica senza abbonamento rimarrà disponibile presso le stazioni accessibili a tutti i conducenti di veicoli elettrici. Con le tariffe di ricarica che continueranno a essere aggiornate regolarmente per offrire una ricarica rapida a prezzi accessibili a tutti i conducenti. I clienti con un abbonamento attivo beneficeranno di una riduzione automatica del canone mensile o potranno passare a un piano di abbonamento annuale. L’applicazione Tesla deve essere aggiornata alla versione 4.32 o superiore“. Ricordiamo che non tutti i Supercharger sono aperti ai clienti Tesla: al momento si tratta del 70% della rete.