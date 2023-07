Quasi 3.000 incidenti stradali per i monopattini

Dopo un biennio di sospensioni forzate degli spostamenti a causa della pandemia, il ritorno alla “normalità” nel campo della mobilità ha riacceso i riflettori sul tema sicurezza. Aumentano drammaticamente gli incidenti stradali che hanno coinvolto monopattini ed e-bike, anche se la maggior diffusione di questi veicoli non consente di trarre conclusioni sulla loro pericolosità. La fotografia di quanto avvenuto nel 2022 ce la fornisce il Rapporto ACI-ISTAT sull’incidentalità stradale.

Lo studio – che coinvolge tutti le tipologie di veicoli, a due e quattro ruote, motorizzati e non – evidenzia come l’Italia continui ad avere un tasso di mortalità stradale superiore alla media della UE (53,6% contro 46,3%), occupando un non certo meritevole diciannovesimo posto nella graduatoria dei 27 Paesi membri.

Lo smart working avrà anche ridotto in buona parte il flusso di persone negli spostamenti casa-lavoro, ma la percentuale dei tragitti quotidiani con un veicolo proprio rimane comunque alta. Di conseguenza l’incidentalità sta tornando lentamente ai livelli pre-Covid.

Nel 2022 l’ACI riporta 165.889 incidenti stradali (+9,2% rispetto al 2021, erano 172.183 nel 2019), con 3.159 morti (+9,9%) 223.475 feriti (+9,2%).

Le auto si confermano i mezzi più soggetti ad incidenti mortali (1.375 vittime, +15,4%), seguite dai motocicli (781, +12,4%).

Il tasso di mortalità per 100mila abitanti risulta, poi, più elevato della media nazionale in 14 regioni italiane. Il più alto in Basilicata (8,5%), poi Valle d’Aosta (8,1%) ed Emilia-Romagna (7%).

Volano eBike e monopattini. Ma sicurezza a rischio

Particolarmente interessante il focus sulle due ruote, che in ambito urbano sono ormai un’opzione valida, e spesso preferita, nelle scelte di spostamento degli italiani.

L’utilizzo di scooter e ciclomotori è in crescita, anche grazie alla scelta varia e completa che il mercato di settore offre allo stato attuale. Questo vale anche per l’elettrico, che anche grazie alla diffusione dei servizi sharing (scooter ma anche bici e monopattini) si sta ritagliando spazi sempre maggiori nelle nostre città.

In aumento anche l’appeal degli spostamenti in bicicletta e con mezzi legati alla micro-mobilità come i monopattini, che oggi cominciano ad avere un certo “peso” statistico. Non si ferma la corsa delle eBike, con 337mila unità vendute nel 2022 (il 19% del mercato italiano della bici), crescita che assume un valore ancora più rilevante se paragonata al 2019 (+72%).

La sicurezza in strada di bici e monopattini è al momento uno dei temi più dibattuti. A buon ragione, stando ai dati del Report. Nel 2022, infatti, in totale sono stati 17.065 gli incidenti con biciclette (1.113 con protagoniste le eBike, quasi il doppio rispetto al 2021) e 2.929 quelli con monopattini elettrici. Numeri che hanno causato complessivamente 221 vittime e 19.462 feriti, con coinvolgimento anche di pedoni investiti.

Il ruolo dei monopattini sembra essere decisivo in questa statistica: in aumento incidenti (+39,4%), morti (+77,8%) e feriti (+47,4%). Chiaro, ora in strada ce ne sono molti di più rispetto al 2021, ma se si vuole scomodare anche il Codice della Strada per regolamentarne l’utilizzo il motivo forse sta in queste percentuali così negative.

Tante vittime tra i giovanissimi

Il Report ACI-Istat riporta altri dati statistici interessanti, come quello che riguarda l’ambito stradale in cui avvengono gli incidenti e il target di utenti più vulnerabili.

Nel primo caso le strade extraurbane rimangono le sedi più pericolose (4,3 decessi ogni 100 incidenti), seguite dalle autostrade (3,5) e strade urbane (1,1).

Per quanto riguarda le vittime di incidenti, i soggetti più vulnerabili anche nel 2022 si confermano i pedoni e i fruitori delle due ruote (ciclisti, motociclisti, monopattini), che rappresentano la metà dei morti sulle strade (49,3%).

In forte aumento le vittime tra i giovanissimi (15-19 anni: +21,2%), con un dato particolarmente negativo che riguarda i bambini di fascia 5-14 anni: 39 morti nel 2022. Il valore è il più alto dell’ultimo lustro.

Le cause maggiori di incidente si confermano le stesse di sempre, derivate principalmente da comportamenti errati alla guida: la distrazione, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata.

