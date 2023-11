Quanto vale una elettrica usata dopo…?

Quanto vale una elettrica usata? Poco o tanto? Due lettori, Paolo e Maurizio, pongono il problema, da due angolazioni diverse. Vaielettrico risponde, anche con un VIDEO di Paolo Mariano. Per scriverci la mail è info@vaielettrico.it

Quanto vale una elettrica usata (1)? “Dopo 7-8 anni temo molto molto poco…”

"V i scrivo perchè ho dei dubbi su quanto possa valere nel tempo un'auto elettrica. Io francamente penso che dopo 7 o 8 anni varrà molto poco. Se non altro per il fatto che, secondo me, sarà difficile anche trovare un compratore, visto che la garanzia sulle batterie sarà scaduta o starà per scadere. Chi si accollerà il rischio di dover eventualmente cambiare le batterie a proprie spese, oltre ad accettare già il fatto di avere un'autonomia comunque ridotta? Credo che il prezzo di vendita ne risentirà molto. A tal proposito ho notato che sui siti specializzati in usato ci sono tantissime BEV (in relazione al parco circolante, molte ma molte di più delle termiche) con bassissimo chilometraggio in vendita. Siamo sicuri che gli automobilisti pentiti siano così pochi come si crede? " . Paolo Fabbri, Rimini

E gli interventi su un diesel di seconda mano con molti km dove li mettiamo?

Risposta. Delle auto elettriche non si deve guardare solo agli aspetti negativi, in questo caso la perdita di autonomia nel tempo. Dimenticando che le EV, essendo dotate di motorizzazioni molto più semplici, soffrono di un'usura molto più contenuta. Provi a controllare quante operazioni si devono fare su un diesel che ha superato i 100 mila km e quante invece sono previste per l'elettrica. Quanto all'autonomia residua dopo un certo numero di anni, l'esperienza ci sta insegnando che i dati si rivelano superiori a quanto previsto inizialmente. Tali da soddisfare comunque le esigenze di tanti automobilisti, anche senza garanzia sul venditore. Infine: davvero Lei vede tutto questo usato elettrico in vendita? A noi risulta che spesso si tratta di inserzioni pubblicate (anche sul nostro sito) da persone che voglio passare a un'altra elettrica, più aggiornata e con maggiore autonomia. Spesso Tesla.

Quanto vale una elettrica usata? (2) “Mi sto interessando a una ID.3 con 58 mila km…”

"M i sto interessando per acquistare una Volkswagen I.D3 First Edition Plus, batteria 58 kWh con ca. 35.000 Km. Il venditore mi dice, che essendo lui una persona molto sincera, non mi devo aspettare percorrenze superiori ai 250 Km. Questo non mi sembra coerente con quanto letto in tante prove, anche sul vs. sito. Ad esempio nei VIDEO di Paolo Mariano, che con macchina analoga ha avuto consumi medi su 30.000Km di 18,5 Kwh/100 Km, pari a 313 Km usando tutta la batteria. Vorrei avere un riscontro da altri possessori di ID.3, se possibile, prima di proseguire con l'acquisto. Grazie per il Vs. supporto. Maurizio Bittau

La risposta in QUESTO VIDEO di Paolo Mariano