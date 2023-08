Quanto rende la frenata rigenerativa: due lettori (Claudio con la Spring, Daniele con la e-Niro) condividono la loro esperienza, sorprendentemente positiva. Come del resto riportato anche da altri lettori e spiegato in altri articoli.

Quanto rende la frenata rigenerativa: Claudio con la Dacia Spring (1)

“Vorrei raccontare una mia esperienza con la mia Dacia. Abito in pianura Padana e ho acquistato la mia Spring seminuova circa 9 mesi fa. La uso normalmente per andare e tornare dal lavoro, percorrendo 120 km in totale e sempre in piena pianura. Un paio di settimane fa sono andato a trovare miei parenti in provincia di Rieti. Il viaggio con la Spring è stato lungo, ma l’avevo messo in conto, vista la poca autonomia e la bassa velocità di ricarica. Ma proprio per questo, le lunghe pause di ricarica, organizzate a pennello con l’app Chargemap, diventavano occasione per lunghe passeggiate in località che non avevo mai visto. Diciamo uno stile slow-trip che ha reso il viaggio molto più lungo, ma paradossalmente anche meno stancante oltre che più interessante. Ma la cosa che non mi aspettavo è stata l’esperienza in montagna…“.

Sono sceso partendo con il 65% di batteria, sono arrivato con il 74%…

“Decido di andare sul monte Terminillo, alto circa 2.200 m.s.l.m. Eravamo in 3 in macchina e siamo saliti fin lassù con l’impressione (anche dei passeggeri) che stessimo andando in pianura. In realtà ci sono tante curve e 4 tornanti (partendo da Rieti) che non lasciano dubbi sul percorso. Sono rimasto ancora più stupito nello scendere poche ore dopo. Avevo sentito diversi commentatori e YouTuber affermare che la Spring non ricaricava la batteria in discesa, ma solo in frenata. Posso affermare con certezza che questo è assolutamente falso. Sono partito da Terminillo con il 65% di batteria e sono arrivato a Rieti con il 74%. E non frenavo continuamente visto che in molti tratti il “freno motore” era sufficiente a mantenere la giusta velocità. Soprattutto volevo portare la mia esperienza entusiasta della guida in montagna con l’elettrico, sia a salire che a scendere“. Claudio Temperanza

Quanto rende la frenata rigenerativa: il caso di Daniele con la e-Niro (2)

“Vorrei portare la mia testimonianza di quanto risulta efficiente la rigenerazione in discesa. Sono partito da Livigno in direzione Chiavenna a il navigatore mi ha suggerito un itinerario con passaggio da Sainkt Moritz . Sono partito da Livigno percorrendo la salita sino al passo la Forcola, 2.200 metri , discesa sino alla dogana svizzera e salita successiva verso passo Bernina, da lì una continua discesa sino a Chiavenna e questo è il risultato. Incredibile“. Daniele Colombo