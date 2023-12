Quanto poco costa ricaricare in Francia rispetto all’Italia. Federico dalle vacanze ci gira le schermate con i prezzi delle colonnine: rispetto all’Italia...Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Quanto poco costa ricaricare in Francia ( senza abbonamenti…)

“Ciao, vi invio (qui a sinistra delle schermate sulle tariffe delle colonnine che sto vedendo qui in Francia, durante le vacanze. A voi le considerazioni su chi incentiva che cosa. Una sola considerazione: si tratta di tariffe senza abbonamento“. Federico Zanchetta

E quanto (troppo) costa ricaricare da noi: se non puoi farlo a casa puoi rinunciare…

“Ho dato un’occhiata ai report dei lettori che racontano il loro 2023 con l’auto elettrica. Vedo che ogni caso fa storia a sé, però mi sembra che una morale comune si possa trarre. Ovvero: o hai la possibilità di ricaricare a casa, oppure con gli aumenti di quest’anno non c’è più nessun vantaggio a guidare elettrico rispetto a un’auto normale. Anzi, in alcuni casi non conviene proprio. Di questo passo dove vogliamo andare, se le auto costano di più e sono costose come le altre da mantenere? Pensate che gli italiani si siano trasformati all’improvviso in un popolo di ecologisti? Direi piuttosto che restano i menefreghisti di sempre“. Simone Baldi

Quanto poco costa ricaricare fuori dall’Italia, questo è il problema

Risposta. È come un gatto che si morde la coda. Se parli con i gestori delle reti di ricariche ti dicono (informalmente) che le colonnine restano spesso inutilizzate (il famoso tasso di occupazione). E che quindi, per rientrare almeno in parte dalle spese, non resta che aumentare i prezzi ai pochi che ricaricano. Ma in questo modo chi sta pensando di passare all’auto elettrica fa due conti e verifica che tutta questa convenienza non c’è e quindi…Quanto alla Francia, storicamente i nostri vicini pagano un prezzo dell’energia più basso rispetto alle nostre bollette, grazie al nucleare. Ma la differenza non è consistente come nel prezzo alla colonnina documentato da Federico durante il suo viaggio. Parliamo di AC a 22 kW a 0,34 euro: nelle Enel X Way, le più diffuse in Italia, siamo a 0,69, più del doppio.