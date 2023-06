Quanto costa la Mole Urbana, la microcar elettrica creata dal designer torinese Umberto Palermo. Si parte da 11.200 euro, incentivi inclusi, fino a 23.500 euro.

Quanto costa la Mole Urbana: 12 le varianti disponibili

La Mole Urbana, con il suo design anti-conformista, arriva sul mercato dopo tre anni di sviluppo. L’intera gamma è stata presentata al Mimo nelle 12 varianti definitive. “Abbiamo cercato di creare un prodotto utile“, spiega Palermo, “ma che rispondesse concretamente alla necessità della transizione ecologica. Abbiamo rivisto i processi produttivi tipici del comparto automotive, con sistemi che limitassero la produzione di CO2 e l’utilizzo d’acqua. Abbiamo creato la nostra nanofabbrica riutilizzando un’area industriale dismessa, quella della ex Blutec, reintegrando personale qualificato da aziende in difficoltà. Abbiamo scelto fornitori di componenti e di servizi italiani ed europei, credendo in un modello di impresa legata al territorio”. Il progetto nasce con una premessa: “In città non si possono superare i 30 km/h in auto quasi sempre, nella quotidianità si viaggia da soli e, quindi, dimensioni e aereodinamica vanno ripensati“.

La gamma va da 11.200 a 23.500 euro (incentivo incluso)

La gamma è composta da dodici versioni: Sport Gt, Running, Naked, Romantica, Roadster, Corriera, Turismo, Pick-Up, Lavoro 1-2-3 e Sandy. Tutti i modelli avranno identica larghezza e altezza (ad esclusione della sport GT, più bassa ed affusolata). La lunghezza, invece, è data dai 2 differenti telai, grazie al sistema a profilati estrusi di alluminio ed acciaio che consente di realizzare sia modelli da 2,6 che da 3,35 metri. Quanto ai prezzi, si parte dagli 11.200 euro della versione Running (quadriciclo leggero) ai 23.500 euro della versione Roadster. Ma ecco il Listino, Iva ed incentivi inclusi:

SPORT GT (quadriciclo leggero)

Allestimento 1: 13.000€. Allestimento 2: 14.000€ Allestimento 3: 15.000€

SPORT GT (quadriciclo pesante)

Allestimento 1: 15.000€ . Allestimento 2: 16.000€ . Allestimento 3 : 17.000€

RUNNING (quadriciclo leggero)

Allestimento 1 _ 11.200€ . Allestimento 2 _ 12.400€

RUNNING (quadriciclo pesante)

Allestimento 1: 13.300€. Allestimento 2: 14.500€

ROMANTICA (quadriciclo leggero)

Allestimento 1 14.000€ Allestimento 2: 14.500€

ROMANTICA (quadriciclo pesante)

Allestimento 1 _ 15.500€. Allestimento 2: 16.000€

NAKED (quadriciclo leggero): 10.500€

NAKED (quadriciclo pesante): 12.500€

(quadriciclo leggero): 21.000€ ROADSTER (quadriciclo pesante): 23.500€

LAVORO 1 (quadriciclo pesante): 16.000€

SANDY (quadriciclo pesante): 22.000€