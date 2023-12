Quad elettrico, LIVAQ EQUAD sfida i modelli fossili

Il Quad elettrico LIVAQ EQUAD ha misure e caratteristiche per lanciare la sfida in un comparto ancora dominato dal gasolio. Un mezzo davvero per ogni terreno. Avviso importante: non è un gioco

Un quad come non ne abbiamo mai visti altri nel mondo elettrico. Ecco cos’è LIVAQ EQUA, un mezzo progettato per offrire un’esperienza fuoristrada che i conducenti di ATV con motore a combustione semplicemente non possono ottenere. Grazie al funzionamento più silenzioso e fluido dei corrispettivi alimentati a gasolio o benzina.

Un mezzo di trasporto buono per tutte le stagioni, ma soprattutto per tutti i terreni. Ecco cos’è un ATV, in inglese letteralmente All-Terrain Vehicle, mezzi di trasporto speciali, agili e compatti, costruiti per procedere su terreni particolarmente difficili o accidentati, anche adatti a brevi tratti di percorrenza. Non poteva mancare uno sviluppo di questi veicoli anche nel comparto elettrico e, soprattutto dalla parte dei quad, dove LIVAQ EQUAD si presenta come “l’ATV elettrico più performante di sempre”.

Un quad elettrico made in Detroit

L’azienda ha sede a Detroit nel Michigan, per un secolo simbolo della mobilità a stelle e strisce, che oggi vuole riposizionarsi grazie alla trazione elettrica. Davvero simbolico che LIVAQ EQUAD esca da qui. “L’EQUAD è progettato per offrire un’esperienza fuoristrada che i conducenti di ATV con motore a combustione semplicemente non possono ottenere. Grazie al funzionamento più silenzioso e fluido, le persone si integrano più comodamente nell’ambiente invece di passarci accanto”.

Il progetto è stato seguito personalmente per anni dal fondatore e ceo dell’azienda David Medina, che vediamo nelle foto promozionali. “Fin da bambino in Messico ero interessato al design dei trasporti. Inizialmente ho avuto l’idea di creare un ATV elettrico nel 2016, ma sfortunatamente in quel momento non sono riuscito a trovare nessuno abbastanza pazzo da firmare un assegno a un diciassettenne”.

Il sogno di un ragazzo diventa realtà

Sei anni dopo però EQUAD ha potuto prendere forma e l’idea di fondo è rimasta sempre quella del diciassettenne David. Il LIVAQ EQUAD vanta un’impressionante velocità massima di 108 km/h grazie a una coppia di motori nel mozzo da 16 kW. Una velocità assurda se pensiamo agli ambiti per cui è pensato, ma che dice tanto della potenza di cui è capace questo fuoristrada. Quello che impressiona maggiormente è il dato di 270 km di autonomia promessi per un bestione da quasi mezza tonnellata (458 kg da solo). Ogni veicolo è inoltre dotato di un caricabatterie domestico “che utilizza una tecnologia di ricarica wireless comoda e semplice”.

Per quanto riguarda le sospensioni, dietro una sospensione a quattro bracci abbinata davanti ad un agile sistema indipendente, garantiscono che l’EQUAD rimanga composto e stabile su ogni pendenza. L’implementazione di un sistema frenante idraulico aiuta a garantire controllo assoluto e potenza frenante su qualsiasi terreno. I pannelli della carrozzeria utilizzano fibra di carbonio riproposta al posto della plastica. Un occhio alla natura e uno al design più contemporaneo possibile.

Prezzo pesante, solo negli USA per ora

Per quanto riguarda il costo, sappiamo per ora che EQUAD aprirà i preordini entro la fine di questo mese con un prezzo consigliato di 28.600 dollari. Tuttavia, sono disponibili due sconti per il pre ordine. Con un deposito di 1000 dollari, si scende sotto i 20mila finali e con un investimento di 100 se ne risparmiano circa 3000 alla consegna. Per ora dall’Europa possiamo solo osservare, nella speranza che qualcuno abbia il coraggio di importarlo.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–