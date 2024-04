Può chiamarsi Milano l’Alfa made in Polonia? Sì…

Può chiamarsi Milano un’Alfa Romeo made in Polonia? Secondo il ministro delle Imprese (e del made in Italy) Adolfo Urso no: è la legge a dirlo. Secondo noi…

Può chiamarsi Milano? Secondo Urso è contro la legge…

Stiamo parlando ovviamente del nuovo modello (anche elettrico) del Biscione, appena presentato. Urso ha acceso l’ennesima polemica con Stellantis, rovinando la festa: “Un’auto chiamata Milano non si può produrre in Polonia. Questo lo vieta la legge italiana che nel 2003 ha definito l’Italian Sounding. Una legge che indica che non bisogna dare indicazioni che inducano in errore il consumatore. Sarebbero indicazioni fallaci, legate in maniera esplicita alle indicazioni geografiche. Quindi un’auto chiamata Milano si deve produrre in Italia“. A buttare altra benzina sul fuoco ha pensato il vice-premier Matteo Salvini che, a chi gli chiedeva delle proteste corso a Mirafiori e della produzione all’estero della Milano, ha risposto: “‘Non solo, le auto vengono prodotte non solo in altri Paesi europei, ma anche in Paesi extraeuropei. Io tifo sempre italiano, però lì è rimasto ben poco di italiano“.

Secondo noi si esagera con questo muro contro muro

È giusto dunque attaccare Stellantis anche perché da il nome Milano a un’auto prodotta all’estero? Non siamo in grado di dare pareri giuridici, ma sul piano dell’opportunità Urso sbaglia in questo muro contro muro con l’azienda. Si comporta nei rapporti con il gruppo automobilistico con le stesse logiche da scontro frontale che animano i rapporti tra i partiti. Ma la grande industria è un’altra cosa e l’Italia ha solo da perdere alzando i toni con l’unico produttore di rilievo presente nella penisola. Giusto farsi rispettare, ma ora si sta esagerando. Nel mondo dell’auto le economie di scala sono crucali e si sapeva da tempo che i piccoli Suv di Stellantis (anche col marchio Jeep) erano assegnati alla Polonia. Del resto proprio la Jeep, un marchio che più americano non si più, da tempo produce modelli (anche per il mercato Usa) a Melfi. La partita vera si gioca sulle nuove auto da fabbricare qui, indipendentemente dal marchio che portano sul cofano. Tutto il resto rischia di essere inutile polemica.