Alfa Milano, con autonomia 410 km

Alfa Milano: svelata la prima elettrica del marchio del Biscione, un piccolo Suv con batteria da 54 kWh e 410 km di autonomia. Disponibili due motorizzazioni.

Alfa Milano: batteria da 54 kWh, motori da 156 o 240 Cv

L’Alfa Romeo era rimasta una delle poche marche europee a non avere un’elettrica in gamma. Ed ecco svelata la Milano, un Suv compatto (4,17 metri di lunghezza, 1,78 di larghezza e 1,5 di altezza) che nasce sulla stessa base tecnica di un altro modello del gruppo Stellantis, la Jeep Avenger. Ma, ovviamente, con linee originali e peculiari dell’Alfa. Il design è opera del Centro Stile Alfa Romeo, che ha sede a Torino. La nota di presentazione diffusa da Stellantis parla di una “dinamica di guida best in class…Grazie a soluzioni tecniche specifiche frutto di un processo di sviluppo coordinato dalla stessa squadra che ha progettato Giulia GTA“. La Milano è proposta in 2 varianti di potenza: 156 CV, e la top di gamma “VELOCE” con 240 CV. L’autonomia media WLTP è di 410 km (fino a 560 in città). Un risultato ottenuto “grazie all’eccellente performance aerodinamica conferita dal design a ‘coda tronca’ e del peso più basso tra le compatte premium.

Prezzo della versione di lancio: da 39.500 euro

Come si diceva, la batteria ha una capacità di 54 kWh. Quanto alla ricarica, nelle stazioni fast da 100 kW in corrente continua, sono sufficienti meno di 30 minuti per riportare le batterie dal 10 all’80%. Per quanto riguarda i prezzi, la versione di lancio Milano SPECIALE Elettrica sarà disponibile all’apertura ordini con un listino a partire da 39.500 euro. Meno incentivi, ovviamente. Mentre la Milano SPECIALE Ibrida parte da 29.900 euro ed è disponibile in due versioni: a trazione anteriore o a trazione integrale Q4, ovviamente più costosa. L’ibrido ha un’architettura 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 136 CV, con un motore a benzina 3 cilindri da 1,2 litri a ciclo Miller con turbo a geometria variabile e catena di distribuzione. La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e un motore elettrico da 21 kW, integrato nel cambio a doppia frizione e 6 rapporti.

