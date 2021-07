Il Pulmino VW, Audi, Mini e Ford…settimana in 4 flash

Il Pulmino VW in due versioni, le punte di ricarica delle Audi, la flotta di 82 Mini Cooper SE per la Biogena e gli ordini del Ford F150…Settimana in 4 flash

Il Pulmino VW in due versioni: cargo e passeggeri

Non solo auto. Il pulmino elettrico Volkswagen ID. Buzz, atteso per il terzo trimestre del prossimo anno, sarà proposto in Europa in due diverse versioni, più una terza solo per gli Usa. L’anticipazione è di Automotive News, secondo cui la Casa tedesca pianifica una versione passeggeri e una cargo per il Vecchio Continente e un’altra versione passeggeri per gli Stati Uniti. La versione passeggeri disponibile anche in Italia non sarà un minibus per clienti privati, ma inizialmente un veicolo per servizi di ride-pooling. Per questo uso particolare, la Volkswagen propone sei posti a sedere, tutti accessibili individualmente. Con passo lungo e passo corto. Le due versioni europee saranno costruite nello stabilimento VW Commercial Vehicles di Hannover. Non ci sono ancora indicazioni sui prezzi, né sulla capacità della batteria e l’autonomia, ma si parla di una versione con almeno 100 kWh e 500 km di range.

Il Pulmino VW e…/ A quanto ricaricano le Audi

Altri test di ricarica organizzati da Fastend per verificare a quale potenza effettiva possono essere riforniti i modelli elettrici. Sotto esame questa volta due Audi. Cominciamo dall’attesissima Q4 e-tron (qui la nostra video-prova), che è arrivata a un picco di 125 kW. Con la possibilità di rifornire l’energia necessaria per percorrere 100 km in meno di 20 minuti. Lo stesso test è stato fatto con una colonnina da 50 kW, con una curva più lenta ma molto più omogenea. Altra Audi messa sotto esame è la e-tron GT, arriva fino a un picco di 270 kW, davvero notevole. Il dato della potenza massima ha comunque un importanza relativa. Per farsi un’idea di quanto dureranno le soste meglio verificare tutta la curva di ricarica, legata al livello di riempimento della batteria.

I dipendenti Biogena in Mini SE: flotta di 82 elettriche

Si è sempre pensato che i risultati modesti raccolti finora dalla versione elettrica della Mini, la Cooper SE, fossero dovuti alla difficoltà di entrare nelle flotte aziendali. Ora però dall’Austria arriva la notizia che Biogena, azienda che produce e commercializza micronutrienti e integratori, ha appena acquisito una bella flotta di Mini a batterie. Un ordine descritto come naturale sulla strada della riduzione delle emissioni, in linea con gli sforzi di sostenibilità di Biogena, che commercializza anche prodotti bio. Tutto è nato a inizio anno, quando l’azienda austriaca ha offerto a tutti i dipendenti la possibilità di ordinare una Cooper SE come veicolo aziendale in leasing. Alla fine gli ordini sono arrivati a quota 82 e la consegna è stata l’occasione per una bella foto di gruppo nei piazzali di Biogena.

Pulmino VW e…/ 120 mila ordini per il pick-up Ford

Non solo auto: Ford annuncia che un numero di prenotazioni importante è stato già raccolto dal suo pick-up elettrico F 150 Lighting. Questo nonostante che le consegne inizino soltanto nel 2022 e solo negli Usa. I primi 20 mila ordini erano già arrivati on-line nelle prime 12 ore dopo l’apertura del sito dedicato. A seguire gli altri. Il dato che più stuzzica i dirigenti di Deaborn è che tre quarti dalle prenotazioni arrivano da automobilisti che non sono clienti Ford. Il marchio dell’ovale ha fatto sapere anche di essere soddisfatta delle vendite della prima auto elettrica, la Mustang Mach-E. Seconda solo a Tesla Model Y nelle vendite di Suv e crossover elettrici negli Stati Uniti.