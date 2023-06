Puglia con poche ricariche, la BMW iX3 resta a casa

Puglia con poche ricariche: per il secondo anno consecutivo Francesco ha deciso di lasciare a casa la sua BMW elettrica e di andare con la Yaris. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Puglia con poche ricariche, non mi fido e vado con la Yaris

“L’ Italia è IMPREPARATA per l’elettrico! Ho chiesto tempo fa all’ URP del Comune di Giovinazzo tramite pec: “Come mai non ci sono ricariche in una città di 35.000 abitanti, che in estate, per la vocazione turistica, si triplica e non c’è una colonnina neanche a pagarla oro?”. Questa estate sarà il mio secondo viaggio nella terra natale, disponendo di una BMW iX3 full-elettric, che farò con la mia Yaris 1.0 per problemi di ricarica. Sia in autostrada, in risoluzione con le installazioni di Free to X, ma soprattutto nel posto dove desideri soggiornare, per legami familiari ed altro. La prima disponibile è a 8 km, a Molfetta. Dal Comune di Giovinazzo tutto tace! Altro problema è avere tante app o schede RFID per quanti sono i gestori delle colonnine. Per non parlare dei prezzi assurdi applicati. Non sarebbe meglio dotare il lettore della colonnina del CIP del Bancomat, o della Carta di credito su cui comunque addebitare la ricarica??? È un problema di poteri forti o di cartello delle società di ricarica? Il Governo dovrebbe intervenire come fa con le bollette dell’elettricità (con ARERA) a calmierare i prezzi! “. Francesco Galeppi

Sud senza colonnine? I turisti stranieri se ne vanno altrove

Risposta. La morale è: Francesco va comunque a Giovinazzo perché ha lì amici e parenti e possiede una seconda auto non elettrica come la Yaris. Ma un turista (magari straniero) che non ha i suoi legami, prende atto della situazione e se ne va altrove. Probabilmente in Spagna, dove le ricariche ci sono. La cosa ci sorprende, anche perché la Puglia non è il Sud più desolato: è una terra che nel turismo ha saputo esprimere le sue grandi potenzialità. La Regione e i vari municipi, Giovinazzo in primis, dovrebbero prendere atto del fatto che l'auto elettrica è sempre più diffusa nel Nord Europa. Quanto ai prezzi delle ricariche, l'unico modo per combattere il caro-colonnina è dotarsi di un abbonamento mensile, con cui il prezzo al kWh è più che dimezzato. Poi è ovvio che, per avere convenienza, la dotazione di kWh disponibili va effettivamente utilizzato, ma ce ne sono di tutte le taglie. E solitamente le app o le card delle società che li offrono sono utilizzabili su gran parte delle colonnine presenti in Italia.

