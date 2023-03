Abbonamento flat e tariffe pay per use: ma che confusione!

Marco ritiene che le formule di abbonamento flat, scontate fino a due terzi rispetto alle tariffe pay per use, siano ingiustificate e creino solo confusione negli utenti. Inviate i vostri questiti all’indirizzo info@vaielettrico.it

Una campagna stupida, basta una sola opzione

“Vorrei esprimere una mia opinione. Premetto che sono possessore di un’auto Bev, pienamente soddisfatto ed estremo difensore della mobilità elettrica, ma…c’è un ma che continua a frullarmi nella mente.

Penso che, attualmente, il bastone tra le ruote che non permette la corretta informazione e diffusione delle auto elettriche in Italia, siano proprio gli operatori delle reti di ricarica.

Trovo estremamente stupida la campagna abbonamenti attualmente in vigore dalla maggior parte degli operatori.

Per quale motivo e su quale algoritmo di convenienza è stato concepito che un utente con abbonamento possa pagare 3 volte di meno di una utenza Pay per Use?

Credo che questa sia deleteria e crea gran confusione agli utenti che si approcciano o sono alle prime armi. Una delle 2 opzioni si dovrebbe togliere.

Si è mai visto uno sconto di un terzo su gasolio e benzina?

O si decide che per caricare ogni utente deve acquistare un pacchetto/abbonamento, oppure si lascia senza abbonamenti con prezzi calmierati, come avveniva fino a pochi mesi fa.

Per gli operatori non cambierebbe nulla visto che per caricare bisogna comunque dotarsi della tesserina/app dell’operatore e bisogna comunque caricare una quota di euro nel portafoglio dell’utente.

Non credo che esistano piani di questo genere per i vari marchi di distributori di benzina/diesel, che se fai un abbonamento paghi il gasolio 3 volte meno. Ci sono agevolazioni e premi a punti con tesserine varie per fidelizzare il cliente, ma non esiste che il pieno lo fai ad 1/3 dell’utente senza tessera.

Cosa ne pensate?„ Marco Camp

Un mercato giovane: procede per tentativi

Risposta – Quello della ricarica è un mercato estrememente giovane. Ha meno di dieci anni di vita ed è ancora, per così dire, sperimentale. Nasce oltretutto in forte anticipo sull’ utenza. Pensi che oggi il tasso di occupazione medio di una colonnina difficilmente raggiunge il 10% della sua potenzialità. Questo significa che nessun operatore ha ancora un ritorno economico sugli ingenti investimenti fatti per realizzare la rete. E non lo avrà per i prossimi 5-6 anni almeno. Semplificando al massimo, possiamo dire che sulle tariffe pay per use almeno i due terzi del prezzo pagato dall’utente coprono i costi fissi di installazione e allacciamento dell’infrastruttura di ricarica e meno di un terzo il prezzo vivo dell’energia elettrica erogata.

Con l’abbonamento flat paghi solo i costi variabili

Con l’ abbonamento flat prepagato gli operatori offrono una tariffa a kWh in gran parte “depurata” dalla componente delle spese fisse, e più vicina possibile al costo vivo dell’energia erogata. E’ chiaramente un tentativo di fidelizzare il cliente, ma anche uno stimolo alla diffusione della mobilità elettrica, condizione necessaria per la sostenibilità a lungo termine del servizio. Si ricordi di quel che è avvenuto in un settore analogo come la telefonia mobile: in trent’anni si è passati dalla sola tariffa a consumo alla sola tariffa in abbonamento flat, passando per un periodo di compresenza delle due formule.

I carburanti sono tutta un’altra storia

Il paragone con il mercato dei carburanti non ha molto senso. In quel caso, infatti, il prezzo finale del gasolio e della benzina copre per l’80-90 per cento i costi variabili del solo carburante erogato e solo marginalmente i costi fissi del capitale investito nella rete.

