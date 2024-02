Processo per crash mortale in Tesla: guidava il FSD?

Processo per crash mortale in Tesla, vittima un dipendente dell’azienda. Si vuole accertare se la responsabilità è del pilota automatico Full Self-Driving Beta. come sostengono il passeggero a bordo e la vedova della vittima. Che peraltro…

Processo per crash mortale, vittima un dipendente di Elon Musk in Model 3

È stato il Washington Post a rivelare in dettaglio quel che si sa dell’incidente mortale che nel 2022 costò la vita a un recruiter Tesla, Hans von Ohain. L’uomo, com a bordo l’amico Erik Rossiter, partì da fuori Denver, in Colorado, a bordo della sua Tesla Model 3 per andare a giocare a golf. Le accuse si reggono sulla testimonianza del sopravvissuto, secondo il quale l’amico quel giorno lasciò che fosse il Full Self Driving – FSD a guidare. Si tratta del più aggiornato sistema di guida autonoma di Tesla, con il quale comunque occorre tenere le mani sul volante per riprendere il controllo in ogni istante. Rosseter ha riferito che in effetti quel giorno l’FSD Beta sterzò più volte durante il viaggio e von Ohain dovette prendere il controllo. Dopo avere giocato a golf e qualche bevuta, i due decisero di tornare indietro. La vittima, sempre secondo Rossiter, appariva composto e “per niente ubriaco”.

Il superstite: “Un grande bagliore arancione e poi le fiamme…”

Ecco come il Washington Post descrive l’incidente: “Sulla strada di casa, la Tesla Model 3 si schiantò contro un albero ed esplose in fiamme, uccidendo von Ohain, un dipendente Tesla e devoto fan del CEO Elon Musk. Rossiter, sopravvissuto all’incidente, ha detto ai soccorritori che von Ohain stava usando ‘una funzione di guida automatica sulla Tesla’ che è semplicemente uscita fuori strada“. In un’intervista, Rossiter ha poi confermato di ritenere che von Ohain stesse utilizzando la guida completamente autonoma. Il sito americano Elctrek fa notare che, se fosse vero, renderebbe il decesso di von Ohnain il primo incidente mortale che coinvolge la tecnologia di assistenza alla guida più avanzata di Tesla. Rossiter ha poi riferito di ricordare solo di di essere sceso dall’auto e di avere visto un grande bagliore arancione. Cercando poi di estrarre l’amico che urlava dall’interno dell’auto in fiamme, ma un albero caduto nell’urto bloccava la portiera del conducente.

Processo per crash mortale, nelle indagini sotto accusa il tasso alcolico del conducente

Il fatto è che l’autopsia ha rilevato von Ohain è morto con un livello di alcol nel sangue di 0,26, più di tre volte il limite legale negli USA. E che la Polizia del Colorado ha stabilito che il tasso alcolico è stato la causa principale dell’incidente. Si è indagato anche sul possibile malfunzionamento del Full Self-Driving Beta ed è su questo che la vedova del dipendente Tesla, Nora Bass, chiede che si faccia luce. “Indipendentemente da quanto avesse bevuto Hans, Musk ha affermato che questa macchina può guidare da sola ed è essenzialmente migliore di un essere umano. Ci è stato venduto un falso senso di sicurezza”. Nella sua battaglia, Nora ha al suo fianco anche un sergente della pattuglia che ha condotto le indagini, Robert Madden. Il poliziotto ha visto segni di rotolamento di pneumatici sul luogo dell’incidente, il che significherebbe che il motore ha continuato a inviare potenza alle ruote al momento dell’impatto. E non sono stati trovati segni di frenata. Ma il processo non sarà facile per la vedova, che non è riuscita neppure a trovare un legale che la patrocinasse.

