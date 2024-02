Boycott Tesla all’attacco: “Auto non sicure”

Boycott Tesla, il gruppo di pressione che ha messo sotto accusa la tecnologia Full Self-Driving (FSD), di nuovo all’attacco con uno spot durante il Super Bowl.

Boycott Tesla: “Il Full Self Driving è è pericoloso”

Watch our two #SuperBowl LVIII commercials.@ElonMusk says @Tesla is worth "basically zero" w/o self-driving, which is just vaporware & lies. This reckless experiment has claimed 33 lives. It doesn't work and keeps trying to kill people.#BoycottTesla to keep your family safe. pic.twitter.com/TWwVkno3lQ — Dan O'Dowd (@RealDanODowd) February 11, 2024

L’America è un Paese sempre più spaccato in due. C’è chi adora Donald Trump e chi lo detesta. E c’è chi venera Elon Musk e chi non lo sopporta proprio. Tra questi ultimi c’è un ricco produttore di software, Dan O’Dowd, che ha fondato un gruppo, The Dawn Project, con il quale combatte le tecnologie ritenute non sicure. Lo fa con un certo dispendio di mezzi e, per la seconda volta consecutiva, ha speso la bella cifra di 522 mia dollari (circa 510 mila euro) per mandare in onda uno spot anti-Tesla. Il tutto durante la finale del campionato di football americano, l’evento più visto dell’anno negli Stati Uniti.

Per dire che cosa? Il riassunto è nel tweet qui sopra: che il sistema di pilota automatico di Tesla, il Full Self Driving, è pericoloso. E che non c’è certezza che riconosca i segnali stradali e può indurre chi guida a prendere rischi consistenti. Non solo: secondo O’Dowd lo scorso anno una Telsa avrebbe superato un segnale di stop su uno scuolabus. Investendo un bimbo che attraversava la strada procurandogli alcune fratture.

La replica della marca: “False, si cita un incidente in cui l’autista guidava manualmente…”

Sono accuse molto gravi, alle quali Tesla ha risposto duramente su Twitter con un corsivo in calce al video di O’Dowd: “Il video con la notizia del bambino investito da un conducente in realtà non mostrava un incidente correlato alla guida completamente autonoma di Tesla. Tutte le notizie sull’incidente dicono che l’autista guidava manualmente. È noto che il signor O’Dowd utilizza dispositivi cheat sui volanti Tesla per ingannare l’auto e farla guidare da sola“.

Nelle sue comunicazioni, poi, la marca di Elon Musk ricorda i limiti prescritti nell’uso del FSD. “Ricorda sempre che il Full Self-Driving (Beta) non rende la Model Y autonoma. E richiede un guidatore completamente attento e pronto ad agire immediatamente in ogni momento. Mentre il Full Self -Driving (Beta) è attivato, è necessario monitorare costantemente l’ambiente circostante e gli altri utenti della strada“. Tutte raccomandazioni che a O’Dowd non bastano.

Boycott Tesla: il super-critico O’Dowd guida Roadster e Model 3

Il fatto è che il super-critico di Tesla non è uno sprovveduto. La sua azienda, Green Hills Software, fa sapere di aver fornito sistemi di sicurezza per il Boeing 787, agli aerei da caccia F-35 e ai veicoli di esplorazione della NASA. Il bello è che O’Dowd è lui stesso un cliente Tesla. Possiede due Roadster di prima generazione e due Model 3, una delle quali viene utilizzata per condurre i test di sicurezza del Dawn Project.

Sul web O’Dowd si descrive come “un pioniere nel rendere inattaccabili i sistemi software critici per la sicurezza“. Con “esperienza nella creazione dei sistemi operativi più sicuri al mondo” e la mission “di rendere i computer veramente sicuri per l’umanità“.

Gli spot contro Tesla, dopo avere enunciato le criticità del FSD terminano con una voce fuori campo che recita: “Tuttavia Tesla non fa nulla“. I grandi media americani stanno dando un certo spazio alla sua campagna. A partire dal Washington Post, di proprietà del fondatore di Amazon, Jeff Bezos.

