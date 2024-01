Problemi di autonomia con Tesla Model 3 Performance

Problemi di autonomia con una Model 3 Performance del 2019: Massimo non riesce a venirne a capo e medita di vendere l’auto, che ha 90 mila km, ma…Vaielettrico risponde. La mail per contattarci è info@vaielettrico.it .

Problemi di autonomia con Tesla…/ Non riesco a fare più di 200 km, possibile?

“Ho un grosso problema di autonomia con la mia vettura. Ho una Model 3 Performance del 2019 con 90 mila km, il test-batterie dice Max capicity 91%, il 26% delle ricariche in FC. Con una ricarica dal 100% al 5% riesco a percorrere circa 200 km, mentre sul libretto ne dichiarano 530. Uso la autovettura in modalità soft con sentinelle e altri servizi spenti, i km percorsi li ha fatti all’80% su strade urbane e extraurbane e nei limiti stradali. Continuo ad aprire ticket e mi dicono che fanno controlli da remoto e la macchina non ha problemi. Le batterie e i motori sono in garanzia per 8 anni o 192 mila km. Il problema grosso è che riconoscono il problema e quindi non è una questione se rientra o meno in garanzia, ma mi trovo una macchina che non posso usare a pieno. Spreco un sacco di energia che pago e non posso neanche venderla, perché chi la comprerebbe mi contesterebbe l’autonomia.Mi piacerebbe cambiare la macchina con il nuovo modello, ma ho paura perché mi sono trovato di fronte un vero muro di gomma. Come posso risolvere il problema ??. Grazie“. Massimo

Risposta. Onestamente non siamo in grado di fare una diagnosi per un problema come quello segnalato da Massimo. Né abbiamo mai trovato casi simili, neppure nei siti esteri che si occupano principalmente di Tesla. E dove questi modelli sono molto più diffusi che da noi. Da check-batterie l’auto ha perso una cinquantina di km rispetto al dato di omologazione. Dato che, come sappiamo, risulta sempre un po’ ottimistico, soprattutto d’inverno e alle alte velocità, ma 200 km sembrano effettivamente troppo pochi. Quel che possiamo fare è rivolgerci alla nostra community, tra cui ci sono molti proprietari di Model 3 (anche se qui si tratta di una Performance), per capire se qualcuno ha avuto problemi del genere. E ha quindi qualche indicazione utile per il nostro lettore.

