Pro e contro l’elettrico e l’ibrido plug-in

Pro e contro: non capisco chi si ostina a scegliere le PHEV

“Ho letto sulla vostra newsletter i contributi di proprietari di PHEV. Sarà che da settembre 2020 guido una Model 3 e da novembre 2020 mia moglie e mio fratello una e-Up… Abitando nella stessa casa plurifamiliare, abbiamo eliminato una Panda benzina e metano (giusto in tempo!). Ottimizzando l’utilizzo delle auto, che ci scambiamo in funzione delle necessità. Sarà che quando passi all’elettrico non torni più alla preistoria… Fatto sta che alla fine di ognuno degli articoli di cui sopra il pensiero è stato: “Ma perché PHEV e non BEV?“. Voi stessi in uno di questi casi avete commentato nello stesso modo. Praticamente questi lettori percorrono pochi km al giorno e non avrebbero problemi con le ricariche. Per questo la scelta PHEV non sembra la migliore, non foss’altro perché lega comunque a rifornimenti di carburante (ricordo per noi piacevolmente lontano, quasi sepolto). Con tutto quel che comporta come impatto sociale, ambientale, geopolitico. Certo, non tutta la mobilità elettrica è senza macchia, ma le differenze rispetto alla tecnologia endotermica e le fonti di energia fossili sono evidenti“. Natalino Tagliabue

Meno male che la mia auto ha anche un motore a combustione

"Ho letto di recente un articolo pubblicato sul vostro sito, dove un lettore con la sua Volkswagen ID.3 avrebbe fatto 1.200 km con soli 18 euro. Penso che la cosa sia impossibile. Io ho un'auto full hybrid plug-in; ho una batteria da 18.6 kWh. Ho provato a ricaricarla ad una colonnina della Enel X. Premetto che suddetta colonnina ha una potenza di 22kW. Risultato? Dopo 2h e 45 minuti ho ricaricato quasi 14kWh per un costo di 9,08 euro. Meno male che la macchina ha un motore a combustione. Allego foto della ricarica, che vorrei fosse pubblicata". Diego Andretta

Pro e contro: che cosa dicono i numeri