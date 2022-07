Primo viaggio in VW ID.3: 1.200 km con 18€

Primo viaggio in VW ID.3, 1.200 km pianificati con una certa apprensione (per le ricariche) da Mauro, un nostro lettore. Ricordiamo che chi vuole condividere, nel bene e nel male, le sue esperienze di viaggio, tanto più in tempi di vacanze, può scrivere a info@vaielettrico.it. Allegando anche alcune immagini.

di Mauro Coppola

“Vorrei raccontare il primo viaggio di 1.200 km fatto con la mia nuova Volkswagen ID.3. Dopo aver avuto per oltre 40 anni macchine termiche (quasi sempre a gasolio) con una media di oltre 20 mila km annuali, da alcuni mesi in famiglia si è deciso di acquistare una ID.3. E la scelta al momento si è rilevata decisamente giusta, tanto da convincerci di non tornare più a una macchina termica“.

Primo viaggio in VW / Notti insonni a pianificare le ricariche, poi…

“Notti insonni e settimane trascorse a pianificare soste presunte o effettive di ricarica, con tanto di mappe di colonnine da trovare sul percorso da San Quirico d’Orcia a Bolzano. Con deviazione a Belluno per trovare amici e ritorno a San Quirico d’Orcia. Poi abbiamo letto dell’esistenza sulla A22 di oltre 60 colonnine di ricarica gratuite. Quindi abbiamo programmato un rapido rabbocco (spesi 10 euro) all’outlet di Mantova tanto per raggiungere con più tranquillità l’area di servizio Nogaredo Est. Ricaricata in 25 minuti l’auto al 100% utilizzando la colonnina fast 50 kW. Dopo una sosta di alcuni giorni a Bolzano, ci rimettiamo in viaggio per Belluno e, prima di lasciare l’A 22, nuova sosta gratuita a Paganella Ovest per ricaricare al 95%. Arrivati a Belluno, ricarica a pagamento di 8 euro. Dopo alcuni giorni trascorsi con gli amici, ci rimettiamo in viaggio per tornare a casa, programmando una visita a Ferrara, con ricarica alla colonnina di Piazza Castello“.

Tra ricariche gratuite e no, ho speso pochissimo

“Usciti dall’autostrada passando in via Eridano, vediamo una serie di concessionari tra cui la Volkswagen, con all’esterno colonnine fast completamente gratuite. Quindi ne approfittiamo per caricare completamente la batteria più che sufficiente per gli ultimi 260 km fino a casa. Insomma un viaggio splendido senza ansia ma soprattutto con una spesa di soli 18 euro per un totale di 1.200 km. Inoltre, abbiamo potuto constatare l’effettiva autonomia di 440 km precisando che il viaggio è stato fatto all’inizio di maggio senza l’utilizzo del condizionatore. E non superando mai i 120 km orari. Normalmente essendo in pensione la mia ID.3 la carico a casa con la Wall-box sperando di poter al più presto installare un impianto fotovoltaico. Che dire, un viaggio rilassante ed economico ma soprattutto soddisfacente sotto tutti i punti di vista“.