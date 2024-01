Prezzi Volkswagen ID, come si spiegano questi ribassi?

o letto dei variper le Volkswagen elettriche. Ora, vorrei chiedere come riescono a fare questi tagli (per rientrare degli incentivi in diversi paesi europei)?con queste azioni? Oppure è sempre, come ho sostenuto, che i prezzi sonoed il guadagno è ingente per loro?? Ricordo anche che ladi circa(se non erro) per rientrare degli incentivi in Italia….

I nuovi listini, le strategie che li ispirano

Risposta. Proviamo anzitutto a riassumere come Volkswagen ha modificato i listini a partire dal 3 gennaio. L’unico modello per cui cambia il prezzo d’attacco è la ID.7, con una riduzione di 1.300 euro a 63.550 e l’inserimento di più dotazioni di serie, per un valore di 6.350 euro. Il vantaggio complessivo per il cliente è stimabile quindi in 7.650 euro. Per ID.3, ID.4 e ID.5, invece, sono le versioni con batterie da 77 kWh netti (e autonomie oltre i 500 km) ad avere avuto ribassi consistenti (vedi tabella sopra). Ribassi accompagnati anche qui da maggiori dotazioni di serie, coincidendo con l’arrivo delle nuove versioni di tutti i modelli. Perché Volkswagen l’ha fatto? I motivi sono molti. Sicuramente la gamma ID. non ha avuto nel 2023 il successo sperato e si cerca di renderla più competitiva, anche nei confronti di Tesla. Poi influisce il fatto che i costi di produzione sono diminuiti, grazie a un progressivo affinamento del processo industriale. E in questa fase nell’elettrico più cha ai profitti si pensa a conquistare le quote di mercato che a Wolfsburg si erano prefissati, ma che restano ancora lontane.