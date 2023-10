Sconti e bonus: l’Ariya a 34.900 euro

Sconti e bonus statale per la Ariya: la Nissan lancia una nuova versione del suo Suv elettrico, promettendo che tutto considerato si può scendere a 34.900 euro.

Sconti e bonus per la versione da 398 km di autonomia

Così fan tutte: le Case auto partono con le versioni più costose e potenti dei loro modelli elettrici. Poi, per raggiungere i numeri di vendita programmati, propongono allestimenti più accessibili, con prezzi che rientrino negli incentivi statali. Qualche giorno fa la Smart ha annunciato l’arrivo di una versione base per il suo Suv #1, con un prezzo che in Germania parte da 37.490 euro. Ora tocca alla Nissan far sapere che è in arrivo la versione Engage dell’Ariya, con batteria da 63 kWh e, soprattutto, un prezzo di partenza decisamente ribassato, 42.600 euro. Siamo al pelo per rientrare negli incentivi statali, 5 mila euro con rottamazione o 3 mila euro senza. Ma non finisce qui, perché con gli sconti della Casa giapponese si può acquistare la versione primo-prezzo a 34.900 euro. Con motore da 218 CV e 300 Nm e 398 km di autonomia omologata WLTP.

La pressione di Tesla sui prezzi si fa sentire

Ma c’è dell’altro, perché la Nissan offre un ulteriore vantaggio ai clienti. Si tratta di un voucher con credito di 160 kWh al mese da utilizzare presso le ricariche Enel X Way, utilizzando l’app di questa società. Per dare un’idea: 160 kWh coincidono con l’offerta in abbonamento Travel della stessa Enel X Way, che costa 79 euro el mese. E consentono di fare circa 800 km. L’impressione che si ricava da queste mosse è che i ripetuti ribassi praticati da Tesla stiano costringendo un po’ tutti a ripiegare su listini più aggressivi. Le vendite dell’Ariya, in particolare, non sono ancora decollate, con solo 97 vetture consegnate ai clienti nei primi 9 mesi del 2023.