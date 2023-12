Prezzi Scenic a partire da 40.050 euro (meno incentivi). La Renault ha aperto gli ordini e pubblicato i listini del nuovo Suv elettrico. Prime consegne in primavera.

Prezzi Scenic, con autonomia fino a 430 o 625 km

A poche settimane dalla presentazione della nuova R5, la Renault ufficializza prezzi e caratteristiche del suo nuovo Suv elettrico, con un nome iconico come Scenic. Siamo nel cosiddetto segmento C, con un’auto dalle dimensioni abbastanza compatte: 4,47 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,57 di altezza. Comunque una ventina di cm. in più di una Golf. La Renault assicura che il passo allungato (2,78 metri), “offre grande comfort ai passeggeri dei sedili posteriori. Con un raggio alle ginocchia di 278 mm e un generoso spazio per la testa di 884 mm“. Oltre a un bagagliaio “generoso”, 545 litri. La Scenic sarà disponibile in 4 livelli di allestimento: evolution, techno, iconic e esprit Alpine. Si potrà scegliere tra due tipi di batteria: la comfort range da 60 kWh, che garanisce un’autonomia fino a 430 km. O la long range (87 kWh), che arriva fino a 625 km (WLTP).

La Renault promette costi di esercizio competitivi

Quanto alla ricarica, la Scenic sarà dotata di cavo AC7 per la ricarica a domicilio. La compatibilità con la ricarica a corrente alternata (AC) trifase fino a 22 kW, nelle colonnine pubbliche, sarà disponibile in opzione su tutta la gamma. Ovviamente la nuova Renault potrà servirsi anche delle stazioni in corrente continua, ma non è stata specificata la potenza massima. Altra promessa Renault riguarda i costi di esercizio per le aziende: “Scenic saprà soddisfare anche le necessità delle flotte più esigenti in termini di TCO (Total Cost of Ownership). Contenendo i costi e potendo contare su un’ottima autonomia di percorrenza” si legge nella nota di presentazione.Con la Scenic la Renault rafforza la presenza nelle elettriche di segmento C, in cui è già presente con la Megane, che ha prezzi molto vicini, da 40.950 euro.