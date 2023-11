Con la 5 la Renault torna a osare

Con la nuova 5 la Renault torna a osare. Pezzo dopo pezzo, la Casa francese svela come sarà la nuova citycar elettrica da 25 mila euro. Con tratti coraggiosi. Già ora la marca propone ai futuri clienti la possibilità di ordinare la R5 in anteprima, 10 giorni prima dell’apertura degli ordini, presso la rete ufficiale.

Con la nuova 5 un design fatto per stupire

Chi conosce la storia della Regie sa che la marca francese è capace di stupire e anche di spiazzare. Chi, se non la Renault, ha inventato i moderni monovolume, quando nessuno ci credeva? Questa voglia di uscire dagli schemi sembra tornare con la nuova 5, che sarà svelata ufficialmente il 26 febbraio al Salone di Ginevra. Qualche esempio? Sull’anteriore, scompare la presa d’aria presente sul cofano del modello storico. Sostituita da un indicatore di ricarica luminoso, la cui grafica forma il numero “5”, quando la carica è completa. Numero 5 che ritorna sui fari posteriori verticali, con una funzione luminosa che si estende sulla fiancata della carrozzeria. Non a caso la campagna di lancio si chiamerà R5VOLUTION IS BACK, ossia è tornata la rivoluzione R5.

“Prezzo alienato a quello di un’ibrida della stessa taglia”

Quanto ai dati tecnici, la Renault conferma le dimensioni (è unga 3,92 metri) e la capacità della batteria, 52 kWh, con un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP. Quest’offerta di batteria sarà la prima disponibile all’apertura degli ordini, ma si arricchirà successivamente, con l’aggiunta di una seconda da 40 kWh. La R 5 E-Tech Electric inaugurerà la nuova piattaforma AmpR Small (ex CMF-B EV). Con retrotreno multilink, di solito riservato al segmento superiore, che dovrebbe garantire un’ottima stabilità e tenuta di strada. Il prezzo d’ingresso è confermato a 25.000 euro (meno bonus), allineandosi ai listini di un’auto ibrida di segmento B. Sui livelli di una Toyota Yaris, per intenderci. E poco più di un’altra elettrica della stessa taglia in arrivo come la Citroen e-C3.