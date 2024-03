Prezzi della ricarica vergognosi, cosa c’è dietro?

Prezzi della ricarica vergognosi, lamenta Matteo, un lettore ligure: ha fatto un migliaio di km tra Italia e Francia e allega le ricevuto delle spese. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Prezzi della ricarica vergognosi, in Francia 0,65, da noi 0,88. Così spendo più che a benzina

“E cco quello che ho speso ieri per fare poco più di 1.000 km...e sono arrivato a casa quasi scarico ovviamente…Sono andato in Francia e la ricarica costa 0,65, in Italia 0,88. Fino a dicembre, poi, si potevano acquistare kWh a pacchetti (che comunque ti costringevano ad un’attenta valutazione degli impegni di viaggio visto che l’acquisto era mensile).

Ma com’è possibile? Costa sicuramente più che viaggiare con una macchina a benzina!!!!! La cosa mi fa rabbia…Sono sette anni che viaggio in elettrico, alle colonnine costava 0,45 un kWh, se non ricordo male. Ma secondo voi, qual’è il disegno generale? „ . Matteo Manno, La Spezia

Siamo i più cari d’Europa, l’unica medicina è più concorrenza

Risposta più care d’Europa. Perché? I grandi player del settore, pur essendo società pubbliche, non lo spiegano, limitandosi ad aggiornare di tanto in tanto i listini. E l’ultimo colpo, come sostiene giustamente Matteo, è stato la sostanziale soppressione degli abbonamenti, che ti consentivano di alleviare i prezzi. Si sa che in Italia il costo della materia prima energia è più alto che nei principali Paesi europei, Francia in primis. . Non sappiamo se c’è un disegno generale, ma sappiamo che abbiamo le ricariche. Perché? I grandi player del settore, pur essendo società pubbliche, non lo spiegano, limitandosi ad aggiornare di tanto in tanto i listini. E l’ultimo colpo, come sostiene giustamente Matteo, è stato lache ti consentivano di alleviare i prezzi. Si sa che in Italia il costo della materia prima energia è più alto che nei principali Paesi europei,

il prezzo al kWh che consumiamo a casa e quello che acquistiamo alla colonnina non è proporzionato. Tesla, che non è un ente di beneficenza, nei suoi Supercharger pratica in Italia i prezzi più cari d’Europa. Ma si tratta comunque di cifre concorrenziali rispetto alle ricariche della stessa potenza di Enel e di Eni-Be Charge. Ma la differenza trache consumiamo a casa e quello che acquistiamonon è proporzionato.che non è un ente di beneficenza, nei suoi Superchargeri prezzi più cari d’Europa. Ma si tratta comunque di cifre concorrenziali rispetto alle ricariche della stessa potenza die di

Come può farlo? Vorremmo che qualcuno lo spiegasse. L’unica medicina, in questi casi, è più concorrenza, dentro e fuori autostrada.

“Piazza pulita” ci voleva in tv, su La 7o forse no…”. Guarda il nuovo (polemico) VIDEO di Paolo Mariano