Preventivo Peugeot e-2008 a 23.900: prezzo giusto?

Preventivo Peugeot e-2008 a 23.900 euro: è un prezzo giusto? Ce lo chiede Andrea, un lettore. E Franco chiede dei consumi della ID.3.

Preventivo Peugeot: Franco dà in permuta la Focus

“Vorrei sottoporvi per un parere questo preventivo della Peugeot 2008 elettrica. Nello sconto è calcolata una permuta di una Ford Focus del 2015 con 135.000 km a gasolio. Che ve ne pare? Saluti“. Andrea.

Risposta. Il preventivo non è molto dettagliato e Andrea, nella sua breve mail, non ci dice di quale Focus diesel si tratti. Comunque sia: considerando tutte le voci (incentivi e valore dell’usato), il prezzo ci sembra decisamente buono. Nelle quotazioni di Quattroruote, non c’è una Focus a gasolio del 2015 che arrivi a 8 mila euro e dubitiamo che li valga un’auto con 135 mila km. Mentre la e-2008 considerata, considerando gli optional, arriva a un prezzo di listino di oltre 42.800 euro. Lo sconto ci sembra decisamente più generoso di quello prospettato a un nostro giornalista che l’anno scorso aveva visitato in incognito una concessionaria di Bologna. In quel caso aveva chiesto non della e-2008, ma della e-208. Da un prezzo tutto compreso di 38.530, si era arrivati a uno chiavi in mano di 26.800. Sconti e incentivo inclusi, naturalmente.

La VW ID.3 consuma di più nella versione da 200 CV?

“Vi pongo un quesito: la Volkswagen ID.3 45 kW con motore da 150 Cv consuma meno rispetto alla versione da 200 Cv allo stato pratico?”. Franco.

Risposta. Certo, non foss’altro perché le versioni da 204 Cv, guardando il listino ufficiale, sono disponibili solo nelle versioni con batteria da almeno 58 kWh. Un po’ più pesante, quindi, della versione City, con batteria “netta” da 45 kWh. I dati ufficiali parlano di 1.805 kg. contro 1.772. Nel consumo medio per 100 km la differenza è di 0,6 kWh, ovvero 15, 5 contro 14,9. Come costi, si tratta di importi piuttosto modesti: su una percorrenza di 10 mila km all’anno, sono 60 kWh consumati in più. Se consideriamo un costo medio di 30 centesimi al kWh, fanno 18 euro all’anno.