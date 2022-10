Premio Trouvé per le barche elettriche, si vota fino al 7 novembre

Sono 120 le barche elettriche nominate alla terza edizione del premio The Gussies dedicato a Gustave Trouvé, l’inventore della barca a propulsione elettrica, nella gara aperta fino al 7 novembre.

Dai motoscafi ai catamarani

L’evoluzione della nautica elettrica è testimoniata dalla diversità delle barche in gara: motoscafi elettrici con foils, day cruiser, barche a vela, traghetti, rimorchiatori, catamarani. Tutti uniti dalla propulsione elettrica.

Sono 25 i paesi rappresentati, con barche provenienti da tutti i continenti (tranne l’Antartide sottolinea l’organizzatore Jeff Butler) e c’è tanta Europa. Ecco l’elenco: Austria, Brasile, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, India, Italia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Slovenia, Sud Africa, Spagna Svezia, Svizzera, Tailandia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam.

“I finalisti offrono un’ottima visione delle cose interessanti che succedono nella nautica elettrica in tutto il mondo – sottolinea Jeff Butler, editore di Plugboats.com che ha lanciato il premio nel 2020 – L’anno scorso si sono viste decine di nuove barche elettriche progettate, varate o messe in produzione in serie, e il ritmo continua ad accelerare“.

C’è tempo per votare fino al 7 novembre 2022

Per votare c’è tempo fino al 7 novembre mentre vincitori saranno annunciati giovedì 10 novembre 2022. Al link tutte le informazioni per partecipare.

Il premio è un tributo a Gustave Trouvé. Chi è? “Un prolifico inventore francese con oltre 75 brevetti, tra cui il primo motore fuoribordo per barca al mondo, che ha ideato per staccare il motore dal suo prototipo di barca elettrica “Le Teléphone” – spiega Butler – e portarlo a casa per ulteriori lavori nel suo appartamento parigino”.

La giuria internazionale è composta da delegati delle associazioni di barche elettriche di tutto il mondo e, novità di quest’anno, da rappresentanti delle 11 precedenti aziende vincitrici di Gussies. Le scelte della giuria saranno ponderate: al 60% gli esperti e 40% il voto del pubblico.

I vincitori delle precedenti edizioni: Cantiere Ernesto Riva, ecomarine, Freepower Solar Boat, Lamarca Engenharia, Maid of the Mist, ABB, Navalt, Silent-Yachts, Swiss Sustainable Yachts, Sunreef Yachts, ZEN Yachts e Zodiac Nautic.

