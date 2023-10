Posso caricare ovunque a 0,49 con la app Ionity?

Posso caricare ovunque a 0,49 con la app di Ionity? Alessio ritiene conveniente questo prezzo e ci chiede se può usufruirne anche sulle reti degli altri gestori. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Posso caricare ovunque…? Nelle AC sarebbe una tariffa molto conveniente

“Ho una curiosità che non riesco a togliermi. Ho letto di tutte le varie interoperabilità tra gli operatori di ricarica, tra cui il fatto di poter caricare presso le colonnine Ionity con tessera o app BeCharge. Ma non riesco a capire se con l’app Ionity posso caricare alle colonnine degli altri operatori. La questione sorge perché ho notato che, per ricariche sotto i 50kW di potenza, Ionity ha una tariffa di 0,49euro/kWh. Avendo una Zoe R240 che carica al massimo a 22/23kWh sarebbe conveniente. Vi ringrazio per il chiarimento“. Alessio Zulli

Purtroppo no, ma l’interoperabilità rischia di diventare una giungla

Risposta. Purtroppo no. La app di Ionity permette di caricare solo sulla rete Ionity in tutti i 24 paesi in cui questa rete è presente. La società stessa ci ha confermato che “non prevede l’interoperabilità su altre colonnine per come la intende il lettore“. La domanda di Alessio suggerisce però una riflessione sulla giungla di prezzi nata attorno all’interoperabilità. È molto difficile per il cliente capire a che costo ricaricherà sulle colonnine degli altri gestori “convenzionati”. Da questo punto di vista la formula dell’abbonamento è comoda e trasparente, perché sai quanto spenderai per tot kWh caricati. Indipendentemente dal gestore e dalla potenza della colonnina. Ma ora la faccenda si complica, perché un grande gestore come Be Charge da novembre non offre più gli abbonamento classici con pacchetti di kWh. Propone piuttosto una fee che dà diritto a uno sconto sui kWh che acquisti. Ma su che prezzo, quando la colonnina non è di Be Charge, ma di altro operatore? Serve un chiarimento, con trasparenza, su questo aspetto.