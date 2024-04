Porsche Macan: in occasione dell’anteprima italiana, abbiamo potuto toccare con mano il nuovo Suv, ovviamente full electric! I prezzi partono da 88 mila euro.

Porsche Macan: più imponente di quel che ti aspetti

Anteprima italiana per la nuova Macan alla Milano Design Week 2024. Giàne avevamo scritto alcuni mesi fa, quando è stata svelata. Ma questa volta abbiamo avuto la possibilità di toccarla con mano e apprezzare ogni dettaglio. La prima cosa che si nota è che, nonostante sia il Suv più piccolo di Porsche, le dimensioni sono un un un po’ più imponenti di quello che ci si aspetta. La Macan è lunga 4,78 metri, larga 1,93 e l’altezza supera appena il metro e 60.Due le versioni che saranno disponibili: Macan 4 e Macan Turbo. Esteticamente sono simili, le differenze sono nella parte posteriore, dove nella Turbo troviamo due estrattori che danno un tocco ancora più sportivo. Sempre al posteriore, non passa inosservata la scritta Porsche in rilievo sovrastata uno spoiler in grado di modificare attivamente l’aerodinamica. Proprio sull’aerodinamica Porsche ha lavorato molto, riuscendo ad arrivare a un coefficiente di resistenza di 0,25.

Bagagliaio di tutto rispetto, con presa di corrente

Sempre al posteriore spiccano le luci in un’unica linea, caratteristica ormai molto riconoscibile. Lo stesso vale per il gruppo ottico anteriore, che è diviso sostanzialmente in due: sopra le luci diurne a quattro punti, più in basso invece il modulo principale dei fari. La tecnologia LED Matrix è disponibile, ma opzionale. Bagagliaio di tutto rispetto, con una capacità di carico che arriva a 540 litri nella Macan 4 e 480 nella Turbo. Se abbattiamo i sedili (frazionabili 40-20-40), si arriva a quasi 1.350 litri (1.290 nella Turbo) litri. All’interno del bagagliaio c’è una presa da 230 Volt e anche un pulsante per sbloccare il gancio traino nascosto sotto al parafango. Il carico massimo trainabile è di 2.000 kg. Sotto al cofano troviamo un vano da poco più di 80 litri.

Batteria 100 kWh, l’autonomia arriva fino a 613 km

Entrambe le versioni della Porsche Macan sono costruite costruita sulla nuova piattaforma PPE: Premium Platform Electric. Una piattaforma con architettura da 800 Volt e una batteria sotto la scocca da 100 kWh, di cui 95 kWh utilizzabili. È un’architettura utilizzata da Porsche per la prima volta e che consente un salto in avanti tecnologico notevole soprattutto nelle prestazioni di utilizzo della batteria. I tempi di ricarica in particolare sono molto interessanti: si passa dal 10 a 80% in 21 minuti. Ovviamente si ricarica anche in corrente alternata a una velocità di 11 kW. L’autonomia dichiarata e calcolata WLTP arriva fino a 613 km per la Macan 4 e fino a 591 km per la Macan Turbo.

Schermo curvilineo da 12,6″ con tutte le info di guida

L’impressione è che Porsche abbia voluto rendere l’abitacolo avvolgente come quello di una macchina sportiva. E, allo stesso tempo, grazie alle vetrature dare anche una sensazione di grande ariosità. Domina una plancia dallo sviluppo orizzonatale con tre display. A sinistra quello da10,9 pollici dedicato al passeggero, identico nell’hardware a quello centrale che governa gli apparati multimediali e i setting dell’auto. Il sistema operativo utilizza la nuova generazione di Android Automotive. Di fronte al guidatore invece c’è uno schermo curvilineo da 12,6 pollici dove troviamo tutte le informazioni di guida. Non bastassero questi tre, la Porsche Macan è dotata anche dell’head-up display con tecnologia di Realtà Aumentata.

Potenza, accelerazione, velocità massima. E prezzi

Sia la Macan 4 che la Macan Turbo sono dotate di trazione integrale e per la prima volta anche di un asse posteriore sterzante con angolo di cinque gradi. Entrambe le versioni sono spinte da motori elettrici sincroni a magneti permanenti. La Macan 4 eroga fino a 300 kW (408 CV), la Turbo invece arriva a 470 kW (639 CV). La coppia è rispettivamente di 650 e 1.130 Nm. La Macan 4 raggiunge i 100 km/h da ferma in 5,2 secondi, che si riducono a 3,3 secondi per la Macan Turbo. Velocità massima: 220 per la Macan 4 e 260 per la Turbo. Chiudiamo con i prezzi: circa 88.000 per la Macan 4 e 121.000 per la Macan Turbo.

