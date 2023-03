Pieraccioni batte Crozza nel far ridere sulle EV

Pieraccioni batte Crozza nel far ridere sull’auto elettrica. In un’Italia che mette in croce le EV, non poteva mancare l’ironia (benvenuta) dei comici più famosi.

Pieraccioni batte Crozza col video sulla zia e la batteria al 23% di carica…

Diciamo subito che come redazione votiamo per il comico toscano: il breve video di Leonardo Pieraccioni ci sembra più azzeccato del collega ligure. Il nostro racconta di avere avuto un’auto elettrica in prova, che definisce fantastica in tutto tranne che...Tranne che si immagina di rientrare in casa con l’auto col 23% di batteria quando lo chiama un cugino di Montecatini avvisandolo che la zia sta molto male. Urge una visita immediata, ma Leonardo fa presente al cugino che se ne riparla il giorno dopo, quando la batteria sarà di nuovo al 100%. “C’ho solo il 23% di batteria, la zia la non può star male. Se sta male alle 8 di sera devi sperare che resista fino al giorno dopo“. A parte che i comici hanno licenza di uccidere e possono dire quel che vogliono, Leonardo batte su un tasto sul quale l’auto elettrica deve e può migliorare. Ovvero autonomia e velocità di ricarica. Filmato breve, ma molto centrato: complimenti.

La ricarica è sempre più nel mirino dei comici

Il video di Crozza ci convince meno, perché costruito su un paio di fake news che circolano sui social, senza alcun fondamento. Per esempio: “Le auto elettriche costano tre volte di più di un’auto a benzina“. Oppure: in Olanda l’energia costa sei volte meno che in Italia. Per cui fare 100 km con un’elettrica ad Amsterdam spendi sei volte più che in Italia, 80 centesimi contro 5,54 euro. Ma stiamo parlando di satira e dunque tutto fa brodo. Il comico ligure spiega che il problema centrale resta comunque la ricarica. E racconta dei povericristi che riforniscono la loro EV in strada la notte, ma sono costretti a scendere in strada dopo due ore per staccare la presa e lasciar spazio ad altri. Ma a quel punto non riescono più a trovare parcheggio e quindi cominciano a girare fin tanto che l’auto non si scarica di nuovo. E allora l’unica è caricare l’auto su un camion che…

— Leggi anche: meno male che ci pensano Le Iene a rimettere le cose a posto…