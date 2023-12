Pezzo su pezzo, si smonta l’Enel di Starace. L’ultima conferma dalla messa in vendita del 50% di 3Sun, la fabbrica siciliana di pannelli solari bi-facciali.

Pezzo su pezzo…Ora via anche la fabbrica siciliana di pannelli solari

Flavio Cattaneo, l’amministratore delegato arrivato in marzo al posto di Francesco Starace, ha idee molto diverse dal predecessore. L’ha detto chiaro nel presentare il piano industriale al 2026: focus sull’Italia, sulle rinnovabili solo se convengono, nessun interesse per la mobilità elettrica. E sul core-business storico, l’energia, abbandonando le diversificazioni tipo appunto la fabbrica di pannelli solari bi-facciali di Catania. È stato il Corriere a svelare che il nuovo ad ha già trovato acquirenti per ul 50% dell’impianto siciliano, che nei piani di Starace era una risposta allo strapotere cinese nel fotovoltaico. Puntando sull’innovazione in una zona che ha bisogno come il pane di valide iniziative industriali. Del resto scommesse di questo tipo, che richiedono ingenti investimenti spalmati su più anni, chi è in grado di farli in Italia? E chi, se non l’Enel, potrebbe accompagnare il nostro Paese nella nuova sfida della mobilità elettrica?

Ma è giusto togliere dal piatto le scommesse sul futuro?

Non è che sotto la guida del vecchio ad l’Enel perdesse soldi. Ne guadagnava, e tanti, ma si investiva anche su nuovi filoni legati comunque al core business, assumendo tanti giovani talenti. Basta visitare le sedi di Enel Green Power o di Enel X per verificarlo. Tutto questo, adesso, non piace più. Barra sull’Italia, in omaggio al governo sovranista che ha espresso il nuovo numero uno. E barra solo su quello che assicura i maggiori margini di guadagno, anche per assicurare all’azionista (il governo di cui sopra) una quantità più cospicua di dividendi. Fuori dunque i manager più legati a Starace, da Francesco Venturini a Elisabetta Ripa e altri, dentro volti nuovi in linea con Cattaneo. Ci sta, chi ha i voti comandi e i voti li ha Giorgia Meloni. Ma c’è da chiedersi se un azienda della stazza dell’Enel non avrebbe il dovere di tenere la barra anche sul futuro. Anche a costo di commettere qualche errore, com’è inevitabile battendo nuove strada.