Peugeot e Fiat davanti a Tesla in Francia

Peugeot e Fiat davanti a Tesla con e-208 e 500e, Model Y e Model 3 inseguono (3°e 6°)

Mentre da noi il mercato dell’elettrico langue, in attesa dei nuovi incentivi, Oltralpe le vendite vanno a gonfie vele. In febbraio ne sono state immatricolate 25.825, con un incremento del 32% in un anno e una quota di mercato del 18% (in Italia siamo al 3,4%…). E non è la marca di Elon Musk a dettar legge, battuta dalle citycar della scuderia Stellantis, grazie anche al cosiddetto leasing sociale (con canoni contenutissimi) varato dal governo con il 2024. Per la prima volta la Peugeot e-208 ha sfondato quota 4 mila auto vendute in un mese (per la precisione 4.132). Battendo nettamente la 500e, che comunque ha chiuso il mese con un ottimo risultato (2.114 immatricolazioni). Per trovare la prima Tesla bisogna risalire al terzo posto, con la Model Y che chiude febbraio con 1.982 auto vendute. Ancora più indietro la Model 3, al sesto posto con 1.216.

Nella top ten sbuca l’attesissima Volvo EX30

Il sito francese Automobile Propre fa notare che “Tesla ha appena stabilito uno sconto di 4.000 euro sulle berline a trazione posteriore in stock“. Questo per compensare la perdita del bonus statale, legata al fatto che la Model 3 è prodotta in Cina, Paese entrato nella lista nera della Francia per quel che riguarda la concessione degli incentivi. Un altro prodotto made in Cina, la MG 4, si è piazzato nella Top 5 delle vendite di febbraio, con 1.491 immatricolazioni. In questo caso la perdita del bonus è stata compensata dalla MG con sconti molto generosi. A completare la classifica figurano la Renault Megane (a quota 1.615), la Citroën ë-C4 (1.034), la BMW iX1 (1.010), la Renault Twingo (996) e l’attesissima Volvo EX30 (770). Fuori dalla top ten la Dacia Spring (Gruppo Renault), esclusa sia dagli incentivi che dal leasing sociale.