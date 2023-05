Perché sopprimere la Smart? Per Roma…

Perché sopprimere la Smart elettrica? Per Roma è l’auto ideale, “l’unica che abbia senso comprare”, lamenta Marco, un lettore. Vaielettrico risponde.

Perché sopprimere la Smart? Già costa tanto e ora smettono anche di produrla?

“Sono un libero professionista 31 enne che vi legge da circa un anno. Vorrei acquistare la mia prima auto elettrica e vivo a Roma...la scelta migliore sarebbe la Smart fortwo EQ, ma sono indeciso con la XEV Yoyo, vista la maggiore autonomia e il minor costo. Vi chiedo: come mai la Smart ha deciso di smettere di produrre la sua auto migliore? Per come la vedo io, già l’alto costo della Smart elettrica rispetto alla omologa a benzina ( il doppio), è una strategia di vendita suicida. Ma addirittura smettere la produzione? Eppure vi assicuro che è la macchina migliore per Roma e l’unica che abbia senso comprare. Vi prego datemi voi una risposta visto il “muro” della Smart. Grazie e cordiali saluti“. Marco Genovese

Fine produzione a metà 2024, ma le vendite proseguiranno per un po’

Risposta. Manca ancora più di un anno alla fine delle produzione della Smart ForTwo, come chiarito in un comunicato a inizio marzo. Ma continuano a girare voci sul fatto che la macchinetta prodotta da Mercedes e Geely sia già fuori produzione. Non a caso nella nota si parlava di “diffusione di notizie imprecise e prive di fondamento sul futuro della Smart EQ fortwo“. Precisando: “La produzione della Smart fortwo EQ nelle versioni coupé e cabrio terminerà nella metà del 2024. Di conseguenza, la smart EQ fortwo sarà ancora ordinabile presso tutti gli smart center italiani ben oltre la data di aprile 2023, come erroneamente indicato da alcune fonti. La deadline per l’accettazione degli ordini dipenderà dalla disponibilità di prodotto allocata dai singoli paesi”. Quindi: diciamo che almeno per tutto l’anno prossimo in Italia, Paese fondamentale per le vendite Smart, la ForTwo, sarà verosimilmente ordinabile. Quanto al confronto con la YoYo, c’è un presupposto di cui tenere conto: la Smart è un’automobile, sottoposta a tutti i test di sicurezza in caso di incidente delle automobili. La XEV, che costa 10 mila euro in meno, no, è un quadriciclo che rispetta le normative di sicurezza di questa categoria.

