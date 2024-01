Perché obbligarmi ad acquistare un’auto elettrica? Paride ha una Polo comprata usata a 2.700 euro: “La macchina per me non è uno status symbol”. Vaielettrico

La mia Polo usata l’ho pagata 2.700€, le EV ne costano 25-30 mila, perché obbligarmi?

“H o letto molti articoli relativi alle questioni delle auto elettriche. Parlate molto di “avversione” “cultura dell’auto elettrica” “green” ecc. ecc. ma vorrei farla molto più semplice....Tre quarti degli utenti, in Italia, hanno un parco auto vecchio e io non credo che lo facciano per loro volontà, ma bensì sono obbligati.

Io per esempio uso la macchina per spostarmi con brevi tragitti, non è per me uno status symbol, per cui l’elettrica sarebbe ok, ma c’è un un grosso ostacolo. L’ultima auto che ho acquistato è la mia attuale Polo pagata 2.700 euro, come potrei permettermi un’auto da 25- 30 mila euro???? Devo indebitarmi per 10 anni???? Io guadagno 1.100 euro al mese. Perché OBBLIGARMI ad acquistare un’auto elettrica dai prezzi esorbitanti e nuova per giunta visto che le elettriche usate saranno pressoché invendibili!!! „ . Paride Maffeis

Nessun obbligo, potrà tenersi la sua VW altri 20 anni e più

Risposta. È falso. L'Unione Europea in un primo momento aveva deciso che dal 2035 si potessero vendere solo auto ad emissioni zero (non solo elettriche, anche idrogeno ecc.). Ma nel 2026 ci sarà una valutazione sulla tempistica e si potrebbe anche slittare al 2040. E anche dopo lo stop alle auto a benzina e diesel, Lei potrà continuare a circolare liberamente con la sua Polo, perché la norma riguarderà solo le auto nuove. Bisognerebbe piantarla con questa solfa del "ci obbligano a comprare auto elettriche".

Purtroppo sui social (anche ad opera di alcune parti politiche interessate) si continua a cavalcare questa bufala del divietò in arrivo. Lo scopo? Raccogliere facili consensi tra persone disinformate. Quanto al fatto che le auto elettriche usate siano invendibili, la invitiamo a farsi un giro tra i principali siti per vedere i prezzi. Compresa la nostra sezione Elettrico Usato. Poi ci faccia sapere se trova dei modelli in vendita a 2.700 euro come la sua Volkswagen.