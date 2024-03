Passerò all’elettrico coi nuovi incentivi, ma che paura per il futuro…Lorenzo, un lettore, si appresta al grande passo, acquistando una Citroen C3. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@Vaielettrico.it

Passerò all’elettrico, dopo una Ypsilon vecchia di 16 anni

“S e verranno sbloccati gli incentivi annunciati per rottamare le auto Euro 0/1/2/3/4, ho deciso che demolirò la mia vecchia Ypsilon di 16 anni per prendere la C3 elettrica.

Io ho sempre avuto un’utilitaria, comprata nuova e demolita per sfinimento. L’auto mi serve solo per il casa-lavoro, figli a scuola e gita nelle vicinanze, per le ferie esistono altri mezzi di trasporto. Le mie finanze non mi permettono di prendere in considerazione nessun altro modello elettrico, in ogni caso per i tragitti che farò quei 320 km dichiarati mi bastano e avanzano.

In più ho la possibilità di caricare nel cortile di casa quindi spero anche di risparmiare sulle ricariche. Il mio pensiero va solo a un fatto. Questa potrebbe (dico potrebbe, perché spero il contrario) essere la mia prima e ultima elettrica nuova „ .

Quando arriva un’elettrica veramente economica, a non più di 15-16 mila euro?

“P erché ho questo pensiero? Per i costi proibitivi di queste auto, e la tendenza che hanno a non diminuire. Anzi, mi sembra proprio che nell’elettrico non si punti ad avere utilitarie economiche, ma mega SUV costosissimi. Ora prenderò la C3 elettrica modello base solo perché, al netto degli incentivi dichiarati, avrà più o meno il costo di una Panda termica.

Sono spaventato per il futuro, quando la C3 elettrica sarà da demolire che auto potrò permettermi? Che fine faranno le utilitarie dal costo di un’utilitaria? Più i costi salgono e più anche l’usato (anche usato elettrico) aumenterà. Quando ci saranno utilitarie acquistabili anche senza incentivi da persone con le mie possibilità finanziarie?

Che poi, per le mie esigenze, basterebbero 200 km di autonomia e ricarica nel cortile di casa. Esisterà prima o poi una piccola elettrica veramente economica (max 15.000/16.000)?. Grazie „ . Lorenzo

Per ora l’obbiettivo è arrivare al più presto a 20 mila…

Risposta. Due considerazioni. La prima: Lorenzo ha le caratteristiche giuste per passare all’elettrico e, secondo noi, non se ne pentirà. Può ricaricare a casa, a prezzi quindi molto più competitivi rispetto a un’auto a benzina. E ha una percorrenza abituale molto limitata, tanto più che per i viaggi lunghi utilizza mezzi alternativi all’auto.

15-16 mila euro, prima di rispondere va fatta una premessa. Ormai sono poche anche le auto termiche con listini a questi livelli, la stessa Fiat 500 ne costa più di 17 mila. I prezzi delle EV Renault 5, ma per ora non a 15-16 mila. Quanto alla domanda sul calo dei prezzi delle EV, fino a, prima di rispondere va fatta una premessa. Ormai sono poche anche le auto termiche con listini a questi livelli, la stessane costa. I prezzi delle EV stanno calando , come confermano i nuovi modelli in arrivo, tra cui la stessa C3 e lama per ora non a 15-16 mila.

Per la C3 è annunciata una versione da 19.900, meno incentivi, ma con autonomia limitata a 200 km. Diciamo che nel giro di un paio di anni dovremmo avere una buona scelta di auto da città con prezzi attorno ai 20 mila euro. Tra cui la nuova Panda e una citycar lanciata in tre versioni dal Gruppo Volkswagen, anche con i marchi Skoda e Seat-Cupra.