Parking sotterraneo del supermarket vietato alle ev

Parking sotterraneo del supermarket Eurospin vietato ai veicoli elettrici: ce lo segnala un lettore napoletano, Roberto, chiedendoci un parere.

Parking sotterraneo…/ Succede alla Eurospin di Posillipo: “Che base ha questo divieto?”

“Sono un lettore assiduo da un bel po ormai e quasi completamente ‘elettrificato’, (una Dacia Spring, una Citroen Amì, un Niu GT e 2 e-bike). Non lontano da casa (Napoli, quartiere Posillipo) ha di recente aperto un nuovo supermercato Eurospin, così l’altro giorno ho deciso di andare a provarlo… Lo so, vi starete chiedendo cosa c’entra la mobilità elettrica con questo? A tal proposito vi allego una foto dell’ingresso del garage del suddetto supermercato che vi svelerà l’arcano: ingrandite un pò il cartello a destra e capirete… Ora le mie domande sono due. Primo, ha una base legale questo divieto? Oppure è il semplice frutto della fantasie di qualche ‘dirigente aziendale’? Secondo: se, come penso, è assolutamente infondato, è possibile fare qualcosa per rimuovere questo limite? Considerazione finale. Tutti noi che ci crediamo, combattiamo in ogni momento e con tutti i mezzi leciti questa strisciante campagna di disinformazione culturale che qualcuno sembra aver avviato (con successo) nel nostro Paese“. Roberto Colicchio

Non c’è una normativa che lo preveda e non ci risultano altre catene che…

Risposta. Non ci risulta che ci sia alcuna prescrizione in materia, tantomeno da parte dei Vigili del Fuoco. Abbiamo cercato spiegazioni in proposito sul sito ufficiale di Eurospin, senza successo. Né abbiamo notizia di altre grandi catene che abbiano deciso restrizioni del genere, anche se, trattandosi di aree private, ognuno si regola come meglio crede. In Germania, a Kulmbach, un supermercato ha vietato l’accesso ai parcheggi sotterranei sia alle elettriche che alle ibride. Ma al momento ci risulta un caso isolato. Tutte le rilevazioni fatte finora ci dicono due cose. La prima è che le probabilità che un’auto elettrica si incendi sono statisticamente molto minori rispetto ai veicoli termici. La seconda è che, però, nel caso in cui questo accada, spegnere le fiamme è molto più complesso. Come comportarsi, dunque? Sarebbe bene che i Vigili del Fuoco facessero chiarezza in materia, avendo tutta la competenza che serve.

