Parigi è più bella noleggiando una Ami d’artista

Parigi è ancora più bella noleggiando una Citroen Ami. Da metà settembre la piccola Citroen elettrica sarà disponibile nel car-sharing Free2Move.

Parigi sulla piccola Citroen con i colori dei quartieri

L’operazione si chiama “Ami ❤ Paris” e parte con 20 macchinette con un design unico, ispirato ai colori dei quartieri della capitale francese. Pigalle, Montmartre, Belleville, Saint-Germain des Prés, il Marais… Ma presto le vetture in flotta saranno più di 100.

L’idea dei creativi della Citroen nasce dall’osservazione di una realtà. Chi non ci vive, tende a pensare che tutta Parigi sia un’unica città omogenea, composta da grandi viali haussmanniani. Ma la realtà è ben diversa. Ed è solo quando viaggiano all’estero che i suoi abitanti dicono di vivere a Parigi. Tra loro, difficilmente dicono di vivere a Parigi. I parigini vivono e affermano di essere di un quartiere. Ed è su questo aspetto indentitario che ha puntato la Casa francese. Facendosi aiutare da artisti, gestori di alberghi e ostelli, persino da barcaioli della Senna…Un’operazione che, chiaramente, va al di là del car-sharing e punta a creare un alone di simpatia attorno alla piccola Ami.

Autonomia 70 km, velocità massima 45 km/h.

Con l’applicazione Free2Move i clienti possono prenotare l’Ami più vicina in tempo reale: per pochi minuti, poche ore o per l’intera giornata. Le zone servite sono: Parigi città, Issy-Les-Moulineaux, Vanves, Sèvres et Saint Cloud, Saint Mandé, Boulogne-Billancourt e Bois de Vincennes (Lac Daumesnil + Zoo).

Dall’apertura degli ordini (solo on-line), la Citroen fa sapere che la Ami in Francia ha già conquistato più di mille clienti. Non si può acquistare, ma solo affittare, con la formula del noleggio a lungo termine (in Francia a 19,99 euro al mese, per 48 mesi e con un anticipo di 2.644 euro). Oppure usare con servizi di car sharing sistema sempre più utilizzato nelle grandi città (il 20% dei parigini, per esempio, ne fa uso abituale). La Citroen Ami è minimale in tutto: ha un pacco-batterie, 5,5 kWh, quanto basta per fare una settantina di km. Velocità massima 45 km/h. È lunga appena 2,41 metri, larga 1,39 e alta 1,52.