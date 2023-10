Parco Ferrari a Modena, mai dire ricarica

Parco Ferrari a Modena senza ricarica: le colonnine ci sono, ma c’è chi ha cessato l’attività, chi le lascia “in manutenzione” per mesi, segnala Erio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Parco Ferrari, come ricariche non ci siamo

“Segnalo a Modena, via Emilia Ovest zona Parco Enzo Ferrari tre colonnine inattive della compagnia Share’ngo che ha cessato l’attività. Ma, poiché erano allacciate, potrebbero benissimo essere riattivate a cura di altri operatori. A pochi metri due postazioni Hera inattive, ‘in manutenzione‘ non saprei da quanto tempo. Questa zona tra l’altro è stata adibita a parcheggio scambiatore. E sarebbe l’ideale per chi volesse visitare il centro storico utilizzando i mezzi pubblici o anche a piedi, approfittando per ricaricare. Saluti“. Erio Calderara

Le colonnine abbandonate andrebbero disinstallate

Risposta. In effetti il Parco Ferrari è all’ingresso di Modena per chi proviene da Nord-Ovest, via autostrada o via Emilia. Un luogo ideale per caricare e da lì proseguire con un mezzo pubblico per il centro. Sulle colonnine di Hera in manutenzione per tempi immemorabili ci siamo già soffermati, anche con spiegazione dell’azienda. Ma il problema evidentemente resta. Merita un commento più ampio il tema delle ricariche abbandonate di Share’ngo. L‘installazione di nuove colonnine sta andando avanti in tutta Italia a ritmi sostenuti, da parte di società di ogni tipo e provenienza. Bene, ma sappiamo per esperienza che le strategie delle aziende cambiano alla velocità della luce. Capiterà prima o poi che qualcuna fallisca o decida che la ricarica è un business che non interessa più. Ok, ma non è che si può spegnere e abbandonare le colonnine come se nulla fosse. Nei capitolati andrà previsto un obbligo di disinstallazione, soprattutto se (come in questo caso) parliamo di aree pubbliche. No?