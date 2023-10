Parcheggio gratis e accesso ZTL, basta con la giungla

Basta con la giungla degli accessi e dei parcheggi nelle ZTL. Ci vorrebbe una regola unica nazionale o un sistema automatico per i controlli agli accessi. E’ l’appello di Vittorio Marletto fisico, agrometeorologo, ex direttore dell’Osservatorio Clima dell’Arpae Emilia-Romagna.

“Molte città consentono il posteggio gratuito e l‘accesso in zona a traffico limitato (ZTL) per le auto a batterie, però non c’è una direttiva nazionale in questo senso che imponga questo in tutti i centri abitati, e soprattutto non ci sono procedure univoche per godere di questi secondo me giusti e sacrosanti privilegi.

Qui in Emilia Romagna ad esempio noi abbiamo dovuto chiedere con procedure diverse il permesso a Bologna, Ravenna, Modena e Forlì, mentre Rimini non prevede questi benefici. Alcune città chiedono di rinnovare la richiesta annualmente altre invece come Roma concedono il diritto illimitato, mentre a Modena bisogna ricordarsi di rinnovare ogni 4 anni!

La domanda è quindi rivolta a voi e ai vostri numerosi lettori. Visti gli indubbi miglioramenti che l’auto a batteria genera per la qualità dell’aria urbana e per il clima in generale, non sarebbe il caso di chiedere una regola nazionale, per esempio tramite un decreto del ministero trasporti valido per tutti i centri abitati?

Inoltre, visto che tutte le auto sono registrate al Pra, perché si devono trasmettere dati già in mano pubblica ai singoli comuni?

Basterebbe una corretta cooperazione tra politica, burocrazia e informatica per rendere automatico il godimento di questo beneficio, il che costituirebbe un ulteriore incentivo a mollare il vecchio motore a scoppio e passare finalmente alle batterie.

Grazie per l’attenzione e molti complimenti per l’utilissimo sito. „ Vittorio Marletto

Se le auto elettriche avessero la targa verde…

Risposta- Caro Vittorio, giustissimo quello che dici. Noi lo scriviamo da anni, e cominciammo dopo la Nicola Armaroli. Caro Vittorio, giustissimo quello che dici. Noi lo scriviamo da anni, e cominciammo dopo la segnalazione di uno scienziato tuo collega,

Veniamo invece alle tue proposte: l’imposizione di una regola unica nazionale, oppure l’utilizzo delle banche dati condivise nell’ applicazione delle facilitazioni alle auto elettriche.

L’idea di una regola unica nazionale sulle ZTL si scontra con l’autonomia riconosciuta ai Comuni in materia di traffico. Autonomia a nostro giudizio sacrosanta, visa l’eterogeneità dei nostri mille campanili.

Che invece sia possibile, addirittura necessario, dare alla Polizia Urbana l’accesso telematico ai pubblici registri automobilistici è fuori discussione. Anzi, riteniamo che la maggior parte delle amministrazioni questo accesso ce l’abbiano. A Milano, per esempio, gli ingressi nelle aree B e C sono controllati da telecamere intelligenti che leggono la targa e sanno immediatamente se l’auto sia elettrica, diesel, ibrida o a benzina.

Ma basterebbe molto più semplicemente prevedere una targa speciale per le elettriche, che so, di colore verde come già avviene nel Regno Unito e a San Marino. Semplificherebbe infinitamente i controlli sulla strada. E darebbe agli automobilisti la percezione immediata di quanti veicoli a batteria circolino già sulle nostre strade, oggi difficilmente “visibili” nel traffico caotico delle nostre città.