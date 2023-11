Panamera plug-in a 91 km in EV

La Panamera ibrida plug-in arriva a 91 km in solo elettrico. La nuova Porsche arriva nel 2024 e ha una batteria da citycar elettrica, ben 25,9 kWh.

Batteria da 25,9 kWh, come una citycar elettrica

Il gruppo Volkswagen aveva promesso per il 2023 l’arrivo di auto ibride plug-in con 100 km di autonomia. Capaci di rassicurare anche i più ansiosi. E i più scettici sulle auto col doppio motore, ma ricaricabili per la parte elettrica. Ora, un po’ in ritardo sulla tabella di marcia, arriva un antipasto con la marca più sportiva del gruppone di Wolfsburg, la Porsche Panamera Turbo E-Hybrid 2024. Tanto per dare un termine di paragone per capire di che vettura stiamo parlando: la Dacia Spring, che è solo elettrica, ha una batteria da 27 kWh, solo 1,1 kWh in meno di questa Panamera. C’è da chiedersi: ne vale la pena? Il prezzo (le vendite iniziano da marzo) in Germania partirà da 192.500. È ovvio che il listino non risente solo del costo delle batterie: il motore termico, per esempio, è un V8 biturbo da 4,0 litri e poi c’è tanto altro. Ma sono comunque tanti soldi. Va detto che in seguito arriveranno versioni con motori meno potenti e meno costose. Oltretutto con autonomie che, essendo il corpo-vettura più leggero, potranno anche sfiorare i 100 km. Ma resta l’interrogativo di fondo: ne vale la pena?

Tanta roba e tanto prezzo (192 mila): ne vale la pena?

Ma resta l’interrogativo di fondo: ne vale la pena?Comunque la si pensi, questa Panamera stabilisce un nuovo primato per autonomia tra le ibride plug-in. Battendo anche se stessa: il modello finora in commercio arriva a 50 km. Non migliora solo l’autonomia: il motore sale da 136 CV a 187 CV di potenza, circa il 40% in più. Tanto per dare un raffronto: la Jeep Avenger solo elettrica si ferma a 156 Cv. E migliora anche la potenza di ricarica della Panamera, salendo a 11 kW AC (da 7 kW): se si trova una colonnina con la potenza giusta, in due ore si fa il ‘pieno’ della batteria. In sostanza: chi si può permettere auto di questo tipo, può usare l’auto in città a piacimento, dato che 91 km sono tanta roba. Quando poi vuole divertirsi con prestazioni super, può utilizzare il 4 litri Turbo. Ma ha senso tutto questo? Non conosciamo il peso delle batterie e quanto questo incida sui consumi nelle due modalità. Ma sono dati che premono a noi comuni, ai porschisti interessano i consumi…?