100 km di autonomia: VW alza l’asticella dell’ibrido plug-in

100 km di autonomia e ricarica fast Mercedes, ritiene che l’ibrido plug-in sia solo una tecnologia di passaggio e punta con decisione sull’elettrico puro. La Volkswagen, invece, nel presentare i suoi attuali modelli ibridi plug-in, ha dato una prospettiva di sviluppi futuri alla doppia motorizzazione elettrico-benzina. Il piano di Wolfsburg prevede che il motore 1.4 TSI utilizzato finora venga sostituito dal 1.5 TSI. Mentre la capacità della batteria, e quindi l’autonomia elettrica, aumenterà in modo significativo, con un range fino a circa 100 km. Attualmente la Golf 8 plug-in hybrid (qui il sito) dichiara un’autonomia fino a 70 km, con un pacco-batterie da 13 kWh. Si parla quindi di batterie sui 17-18 kWh, con un’altra novità importante: Volkswagen in futuro offrirà un’opzione di ricarica rapida CCS. Consentendo soste decisamente più rapide rispetto ai caricabatterie di bordo monofase oggi in uso, con una potenza di ricarica limitata a 3,6 kW. Anche quest’ultima opzione in AC dovrebbe essere sostituita, con la possibilità di ricarica a 11 kW in trifase. C’è chi, come la, ritiene che l’ibrido plug-in sia solo una tecnologia di passaggio e punta con decisione. La Volkswagen, invece, nel presentare i suoi attuali modelli ibridi plug-in, ha dato una prospettiva di sviluppi futuri alla doppia motorizzazione elettrico-benzina. Il piano di Wolfsburg prevede che il motoreutilizzato finora venga sostituito dalMentre la capacità della batteria, e quindi l’autonomia elettrica, aumenterà in modo significativo, con unAttualmente ladichiara un’autonomiacon un pacco-batterieSi parla quindi di batterie suicon un’altra novità importante: Volkswagen in futuro offrirà un’opzione diConsentendo soste decisamente più rapide rispetto ai caricabatterie di bordo monofase oggi in uso, con una potenza di ricarica limitataAnche quest’ultima opzione in AC dovrebbe essere sostituita, con la possibilità di ricarica a

Il governo tedesco stringe le maglie per gli incentivi e…

Un’autonomia estesa e una possibilità di ricaricare in modo molto più rapido renderebbe le ibride plug-in di Volkswagen decisamente più fruibili, anche nelle flotte aziendali. Rintuzzando le critiche di chi, come molte organizzazioni ambientaliste, ritiene che chi guida questi veicoli finisca per utilizzare pochissimo l’elettrico. E che le ibride plug-in non possano essere considerate vetture veramente ecologiche, molto distanti in questo dalle elettriche pure. Un punto di vista che sembra condiviso dal governo tedesco. Berlino sta varando una nuova politica che prevede che, dal 1° ottobre 2022, saranno ammessi agli incentivi solo gli ibridi plug-in con autonomia elettrica minima di 60 km. Dal 1° gennaio 2024 l’asticella sarà innalzata a 80 km. Guarda caso, per quell’epoca la Volkswagen sarà già arrivata con il suo modello di punta fino a 100 km. Quando si dice un sistema-paese…